Tinder, l’idea per rompere il ghiaccio in fase “ghosting”

Per Halloween, Tinder ha deciso di offrire ai propri utenti un servizio dove è possibile ottenere un messaggio per rompere il ghiaccio

Tinder è una delle applicazioni di dating più famose al mondo, che da la possibilità di parlare con tantissime persone da tutto il mondo, per semplice conoscenza o anche per incontrare la propria anima gemella. Il 2020 è un anno tra i più brutti in assoluto, visto la pandemia di Covid-19, e mentre ci avviciniamo ad Halloween, che non potrà essere festeggiato, Tinder offre un piccolo aiutino per rompere il ghiaccio e per aiutarti a chiedere scusa a chi hai ghostato, ovvero quando si decide di sparire dal nulla senza rispondere ad un messaggio con un match.

Proprio riguardo a ciò, Tinder presenta ItsYourBoo.com, il microsito che ti aiuta a trovare delle frasi perfette per rompere il ghiaccio con quei match che si sono pian piano esauriti, fino a terminare l’interesse nella conversazione. Scopriamo di più in merito

La nuova idea di Tinder

In vista della festività di Halloween, Tinder ha deciso di regalare questo servizio a tutti i suoi clienti, per favorire i match e le sane conversazioni tra due persone. Tinder, specialmente in questi periodi di restrizioni e lockdown, è sempre più utilizzata e scaricata dalle persone. Ma come bisogna fare per utilizzare concretamente questo servizio?

Bisogna accedere a ItsYourBoo.com, scrivere il nome della persona interessata con il quale si vuole tornare a parlare dopo il ghosting, selezionare il motivo che ha spinto a voler ritornare a parlare con quella persona, aspettare che la piattaforma prepari il messaggio rompighiaccio personalizzato ed infine copiarlo ed inviarlo nella conversazione.

Foto di Tinder