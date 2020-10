Dopo qualche settimana di attesa, il momento è finalmente arrivato. Il colosso di Cupertino ha finalmente reso disponibile, in Italia, il suo pacchetto di servizi Apple One. Ben due, le possibilità di abbonamento. Andiamo a scoprire tutti i dettagli a riguardo.

Sono mesi che gli utenti iPhone, e non solo, chiedono a Cupertino il lancio di un pacchetto di servizi a prezzo scontato. Dopo la marea di richieste, questa ha finalmente deciso di accontentare gli animi. Il pacchetto Apple One include ben 4 servizi esclusivi della mela morsicata ad un prezzo davvero vantaggioso. Ecco quanto.

Apple One disponibile da oggi in Italia

La mela morsicata ha mantenuto la promessa. Da poche ore, in Italia, è possibile attivare una sottoscrizione Apple One. Come molti di voi già sapranno, nel nostro paese l’azienda ha deciso di lanciare 2 versioni del pacchetto: individuale e famiglia. Il pacchetto individuale include l’accesso ad Apple Arcade, Music, TV+ e 50 GB di spazio su iCloud al costo di 14,95 euro al mese. Il pacchetto famiglia, utilizzabile da 6 persone in totale, include Apple Arcade, Music, TV+ e 200 GB di spazio su iCloud al costo di 19,95 euro.

É prevista una prova gratuita di un mese per tutti i servizi che l’utente non ha mai provato. In caso di necessità di più GB di spazio su iCloud, si può tranquillamente acquistare ulteriore spazio. Attivare l’abbonamento è molto semplice. Tutto quello che bisogna fare è recarsi nella sezione “abbonamenti” all’interno dell’app App Store.

Il servizio Apple One è ancora in fase di roll-out, di conseguenza, potrebbero volerci alcune ore prima di diventare disponibile per tutti i device. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Apple.it