Apple ha appena registrato un nuovo brevetto riguardante un modello di auricolari true wireless dotati di nuovi sensori, e non solo. Che questo si riferisca ai nuovi AirPods di terza generazione? Andiamo a scoprire tutti i dettagli a riguardo.

Gli AirPods sono senza dubbio gli auricolari true wireless più famosi e utilizzati al mondo. Apprezzati per la loro semplicità e funzionalità, sono subito diventati un must per la maggior parte degli utenti iPhone. A breve, Cupertino ne lancerà un nuovo modello sul mercato. Ecco quali potrebbero essere le caratteristiche chiave.

Apple AirPods: nuove gesture e rotellina per regolare il volume

Il nuovo brevetto registrato da Apple mostra quelle che potrebbero essere le caratteristiche dei futuri AirPods. L’azienda sta lavorando ad un modo per portare, sul dispositivo, più aree sensibili al tocco. I nuovi AirPods avranno la possibilità di svolgere diverse funzioni grazie ad una serie di gesture mai viste prima. Inoltre, Apple starebbe valutando di aggiungere una rotellina laterale volta alla regolazione del volume. Queste, e altre, potrebbero essere le novità esclusive che vedremo debuttare sui prossimi AirPods di terza generazione.

Ricordiamo che, trattandosi di un brevetto, non è detto che Apple porterà a termine il progetto. Ciò che è certo è che un nuovo modello di AirPods arriverà in campo nei primi mesi del 2021. Avrà le caratteristiche appena descritte? Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Apple.it