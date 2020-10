La politica attuata della Cina di piantare alberi sta probabilmente giocando un ruolo significativo nel moderare i cambiamenti climatici. Un team internazionale ha identificato due aree del paese in cui la portata dell’assorbimento di anidride carbonica da parte di nuove foreste è stata sottostimata. Queste aree rappresentano poco più del 35% dell’intero “pozzo” di carbonio della Cina.

Un pozzo di carbonio è un qualsiasi serbatoio, come le torbiere o le foreste, che assorbe più carbonio di quanto ne rilascia, riducendo così la concentrazione di CO2 nell’atmosfera. La Cina è la principale fonte mondiale di anidride carbonica prodotta dall’uomo, responsabile di circa il 28% delle emissioni globali.

Cina, piantare alberi per ridurre l’anidride carbonica

Tuttavia di recente ha dichiarato l’intenzione di raggiungere il picco di tali emissioni prima del 2030 e quindi di passare alla neutralità del carbonio entro il 2060. Le specifiche di come il paese raggiungerebbe questi obiettivi non sono chiare, ma ciò deve includere non solo tagli profondi nell’uso dei combustibili fossili, ma anche modi per estrarre il carbonio dall’atmosfera.

Questo lavoro comporterà un enorme cambiamento nella produzione di energia e anche la crescita di pozzi di carbonio sostenibili, ha detto il coautore Prof Yi Liu dell’Istituto IAP. Le attività di rimboschimento descritte nello studio giocheranno un ruolo nel raggiungimento di tale obiettivo. Il crescente infoltimento delle foreste della Cina è evidente da tempo. Negli ultimi decenni sono stati piantati miliardi di alberi per contrastare la desertificazione e la perdita di suolo.

Il nuovo studio perfeziona le stime di quanta CO2 potrebbero assorbire tutti questi alberi extra man mano che crescono. La Cina è uno dei maggiori emettitori globali di CO2, ma quanto è assorbito dalle sue foreste è molto incerto. Lavorando con i dati sulla CO2 raccolti si è in grado di individuare e quantificare la quantità di CO2 assorbita dalle foreste cinesi.

