Facebook è senza dubbio il social network più diffuso ed utilizzato al mondo, con centinaia di milioni di persone attive ogni giorno. Proprio per questo l’azienda ha cercato di migliorare sempre più la propria piattaforma, aggiungendo anche la tanto attesa modalità scura, che consente di impostare il tema di sfondo nero, risparmiando energia e non sforzando gli occhi.

Questo aggiornamento grafico ha coinvolto però soltanto il sito web di Facebook e non le applicazioni per smartphone, anche se, secondo gli ultimi rumors, questo divario sta per essere colmato.

Arriva la dark mode sulla app di Facebook

Finora pochi device possono selezionare la modalità scura della piattaforma, soprattutto i top di gamma degli ultimi mesi. L’azienda ha però annunciato che sta per arrivare su tutti i device degli ultimi anni, sia su Android sia su iOS. L’attivazione avverrà comunque gradualmente, quindi non necessariamente con il prossimo aggiornamento. Per verificare, basterà andare nelle impostazioni dell’app e vedere se è presente la voce “Modalità sfondo nero”. Se è presente l’opzione sarà possibile attivarla, disattivarla o allineare l’app al sistema.

Questa funzionalità, specialmente sugli smartphone, è molto apprezzata visto che permette di allungare notevolmente la durata della batteria. Non a caso la maggior parte delle applicazioni, così come il sistema stesso dei software, ha offerto la possibilità di attivare la modalità scura.