Telegram ha rilasciato un grande aggiornamento, aggiungendo filtri di ricerca, risposte ai canali e altro. Nella versione odierna della versione 7.2, la popolare app di messaggistica sta migliorando i messaggi appuntati, la condivisione della posizione, le emoji animate e altro ancora.

È possibile ora appuntare più messaggi, con un tocco sulla barra in alto che salta tra di loro. C’è anche un nuovo pulsante per visualizzarli tutti in una volta. E in una mossa che sarà molto apprezzata, i messaggi appuntati sono ora disponibili nelle chat individuali, non solo nei canali e nei gruppi.

Telegram, in arrivo la nuova versione 7.2 con importanti novità

In questa versione gli aggiornamenti della condivisione della posizione sono attivi. Quando gli amici scelgono di condividere la loro posizione in tempo reale, è possibile impostare un avviso quando si avvicinano in modo da non dover tenere gli occhi incollati al telefono. Inoltre, le icone sulla mappa della posizione in tempo reale mostrano in quale direzione essere rivolti per assicurare di poterli individuare facilmente in lontananza.

Sono in arrivo numerosi altri miglioramenti. Quando inviamo più brani contemporaneamente, verranno raggruppati in una playlist, rendendoli più facili da ascoltare, inoltrare e commentare. L’apertura di uno dei brani li mette tutti in coda utilizzando il lettore multimediale integrato nell’app. E quando più file vengono inviati insieme, verranno visualizzati in un singolo fumetto di chat, sebbene i file possano ancora essere selezionati e visualizzati singolarmente.

Per gli amministratori del canale, sono disponibili nuove statistiche sui singoli post, incluso un elenco dei post dei canali pubblici a cui sono stati inoltrati. L’aggiornamento ha migliorato le animazioni su Android e questa tendenza continua. L’invio di messaggi e il cambio di brano nel lettore musicale avranno un aspetto migliore grazie alle animazioni fluide. Per rendere il processo di creazione dei meme un po’ più semplice, sarà possibile modificare inviare rapidamente una foto che è stata inviata senza scaricarla e ricaricarla.

Foto di Ümit Solmaz da Pixabay