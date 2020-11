TIM è uno degli operatori telefonici più utilizzati sul territorio italiano. Ancora una volta, questo ha deciso di far la guerra agli operatori virtuali e a Iliad con il lancio di una tariffa super conveniente. Andiamo a scoprire in cosa consiste.

Nonostante abbia una delle coperture migliori del paese, TIM non risulta essere famoso per i suoi prezzi competitivi. Nonostante ciò, dopo l’aumento di fama degli operatori virtuali e di Iliad, anche lui si è dovuto adattare. La nuova tariffa offre minuti illimitati e 70 GB ad un prezzo molto competitivo. Ecco tutti i dettagli.

TIM Wonder One: minuti illimitati e 70 GB a soli 7,99 euro

La nuova tariffa di TIM si chiama Wonder One e comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 70 GB di traffico dati in 4G. In costo mensile da sostenere è di soli 7,99 euro. Come accennato, la tariffa è rivolta esclusivamente a chi mantiene il proprio numero portandolo da Iliad e alcuni operatori virtuali. Inoltre, trattandosi di una promozione speciale, il prezzo di attivazione è nullo.

E’ previsto un costo di acquisto della nuova SIM di 25 euro, con 20 euro di traffico incluso. L’azienda ha anche pensato ad una tariffa analoga, TIM Wonder Two, con le stesse caratteristiche e prezzo della Wonder One, ma con soli 50 GB, rivolta a coloro che provengono da Fastweb e agli operatori virtuali esclusi da Wonder One (escluso Kena Mobile). Entrambe le promo possono essere attivate tramite procedura online. Al momento, non è stata comunicata una data di scadenza delle tariffe. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Tim.it