OnePlus sta collaborando con Cyberpunk 2077 per una versione limitata dello smartphone OnePlus 8T ispirata all’omonimo videogioco. Nonostante l’ennesimo rinvio del titolo di CD Projekt RED ora fissato per il 10 dicembre, pare che il dispositivo uscirà sul mercato come da programma e verrà svelato nella sua interezza domani 2 novembre. Nell’attesa del live streaming di domani che si terrà alle 14:00 (ora locale in Cina) la compagnia cinese ci ha dato un piccolo assaggio del design del nuovo modello attraverso un’immagine teaser pubblicata in un post su Weibo.

Una sbirciatina al prossimo smartphone OnePlus dedicato a Cyberpunk 2077

L’immagine mostra il retro del telefono, ma è troppo scura per poter dire davvero qualcosa. Tuttavia se poniamo maggiore attenzione ai dettagli si può notare un grande logo del gioco posizionato in orizzontale proprio accanto al modulo della fotocamera rettangolare. Al centro della cover è invece possibile intravedere il logo di OnePlus e proprio al di sotto di esso vi è un altro logo del gioco in giallo.

Al di là del marchio di Cyberpunk 2077 che va a contraddistinguere questa particolare edizione, proprio sul bordo inferiore del telefono pare sia presente un accento di giallo, il ché fa pensare ad un probabile meccanismo di illuminazione simile ai telefoni ROG di Asus. Il dispositivo sarà in prevendita in Cina a partire dal 4 novembre. Non si sa ancora nulla su una possibile release mondiale o di una sua data di lancio.

Ph. Credit: OnePlus