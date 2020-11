Tutti stanno aspettando un possibile vaccino contro questo coronavirus, o perlomeno quasi tutti. Già normalmente, per sviluppare un farmaco del genere ci vuole tempo, ma in questa situazione di emergenza il processo è stato velocizzato cercando di mantenere comunque gli standard essenziali. Detto questo, sta comunque passando troppo tempo tanto che il Regno Unito ha voluto premete il tasto dell’acceleratore.

Apparentemente, il governo vuole anticipare il processo di revisione pensato per tre vaccini diversi, quello di AstraZeneca, Moderna e Pfizer. Tutti e tre si trovano già nell’ultima fase di sperimentazione, la fase numero tre. Al momento non sono saltati fuori problemi specifici e si fa affidamento su questo.

È l’Agenzia britannica per la regolamentazione dei medicinali e dei prodotti ad avere avviato questi processi e c’è stata la conferma di alcune di queste compagnie farmaceutiche. Tali processi si basano sull’analisi dei dati per determinare se il farmaco è sicuro e affidabile. Normalmente si farebbe alla fine della sperimentazione, ma questo richiederebbe mesi extra.

Coronavirus: la corsa al vaccino

Al momento c’è un problema però. Questo processo, se partisse, sarebbe fatto alle spalle dell’Unione Europa e al momento il Regno Unito si trova ancora al suo interno quindi, teoricamente, non potrebbe se non previa approvazione da parte dell’Agenzia europea per i medicinali, l’EMA. Per fortuna per entrambe le parti però, anche l’UE sembra essere intenzionata ad accelerare il tutto, soprattutto ora che siamo entrati nella seconda ondata. Al momento, sia i produttori che le sopracitate autorità per la regolamentazione, stanno aspettando l‘ottenimento di dati importanti sulla sperimentazione.