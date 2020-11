La trasmissione domestica di Covid-19 è comune e si verifica subito dopo l’esordio della malattia. Le persone devono autoisolarsi immediatamente all’inizio dei sintomi. Tutti i membri della famiglia, incluso il caso indice, dovrebbero indossare maschere all’interno degli spazi condivisi della famiglia. Una migliore comprensione della trasmissione all’interno delle famiglie potrebbe aiutare le misure di controllo.

Le velocità di trasmissione riportate in precedenza variano ampiamente e i dati sulle velocità di trasmissione dei bambini sono limitati. Per valutare la trasmissione familiare, è stato condotto uno studio caso accertato a partire dall’aprile 2020. I pazienti indice sono stati definiti come i primi membri della famiglia con sintomi compatibili con Covid-19 che hanno ricevuto un risultato positivo del test di trascrizione inversa-reazione a catena e che ha vissuto con almeno un altro membro della famiglia.

Covid-19, la diffusione in famiglia è comune

“Poiché il pronto isolamento delle persone con Covid-19 può ridurre la trasmissione domestica, le persone che sospettano di avere il Covid-19 dovrebbero isolarsi, restare a casa e, se possibile, utilizzare una camera da letto e un bagno separati“, ha scritto un team di CDC guidato da ricercatori. Inoltre, tutti i membri della famiglia dovrebbero indossare sempre maschere negli spazi comuni.

Insieme ad altre 191 persone che vivevano nelle loro famiglie, le persone infette sono state addestrate a raccogliere autonomamente i campioni, solo tamponi nasali o tamponi nasali e campioni di saliva, ogni giorno per 14 giorni. Inoltre, ogni persona ha completato un diario dei sintomi. L’infezione è stata rapida: oltre la metà delle persone che viveva con qualcuno che combatteva contro il Covid-19 è stata infettata entro una settimana. Circa il 75% di queste infezioni secondarie si è verificato entro cinque giorni dai primi sintomi nel paziente iniziale.

Una scoperta importante di questo studio è che meno della metà dei membri della famiglia con infezioni confermate hanno riportato sintomi nel momento in cui l’infezione è stata rilevata per la prima volta. Molti non hanno riportato sintomi durante i primi 7 giorni, sottolineando il potenziale di trasmissione da contatti secondari asintomatici e l’importanza della quarantena.

