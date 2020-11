Fortnite è senza dubbio uno dei videogiochi più amati degli ultimi tempi. Con l’arrivo delle console di ultima generazione, questo non si arresterà, ma continuerà a regalare emozioni agli utenti. Nelle scorse ore, Epic Games ha confermato l’arrivo di un update del gioco che lo preparerà al debutto di Xbox Series X, Xbox Series S e PS5. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Ebbene sì, Fortnite sarà uno dei titoli disponibili al debutto delle console di nuove generazione. Epic Games ha appena annunciato l’arrivo di un importante update che, oltre alle novità per tutte le piattaforme, porterà in campo il supporto per le nuove console. Le novità rispetto al passato saranno molte. Scopriamole insieme.

Fortnite: tutte le novità sulle console di nuova generazione

Ci sono diverse novità che saranno condivide sia da PS5 che da Xbox Series X. Queste sono:

Risoluzione 4K a 60 FPS per un’esperienza di gioco sbalorditiva.

per un’esperienza di gioco sbalorditiva. Grafica fisica e dinamica : l’ambiente di gioco reagisce alle mosse dei giocatori in modo interattivo e realistico con sensibili miglioramenti grafici.

: l’ambiente di gioco reagisce alle mosse dei giocatori in modo interattivo e realistico con sensibili miglioramenti grafici. Prestazioni di gioco migliorate , caricamento di texture e entrata in partita più veloci.

, caricamento di texture e entrata in partita più veloci. Schermo condiviso migliorato con supporto 60 FPS (anche su Xbox Series S).

Su Xbox Series S, i giocatori dovranno accontentarsi, invece, di una risoluzione 1080p a 60 FPS e della maggior parte delle migliorie estetiche presenti sulle console maggiori.

La versione PS5 supporterà a pieno il feedback aptico del controller DualSense per un’esperienza ancora più immersiva e garantirà l’accesso alle varie modalità di battaglia reale direttamente dalla schermata principale della console.

Epic Games conferma la continuità con il passato, tutti coloro che hanno già un account possono continuare ad utilizzarlo mantenendo i progressi di gioco e tutti i cosmetici ottenuti/acquistati. Inoltre, sarà possibile continuare a giocare tranquillamene anche sulle console di vecchia generazione. Per celebrare il nuovo inizio, a partire dal 4 novembre, e fino a 15 gennaio 2021, Epic Games offrirà gratuitamente a tutti gli utenti il piccone originale Ascia Revival. Restate in attesa per tutti gli eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: epicgames.com