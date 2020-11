Il telerilevamento potrebbe aiutare a scoprire i principali minerali

L’analisi dei minerali è un argomento sempre molto attuale e ricercato dagli esperti, che cercano di scoprire caratteristiche per spiegare la chimica della Terra e di altri pianeti. In merito a ciò, un gruppo di ricercatori ha creato un nuovo metodo per l’analisi, il telerilevamento, utilizzato per l’olivina, un minerale che potrebbe aiutare gli scienziati a comprendere l’evoluzione iniziale della Luna, di Marte e di altri corpi planetari.

“Si ritiene che l’olivina sia una componente importante negli interni dei pianeti rocciosi”, ha affermato Christopher Kremer, autore principale del lavoro. “E’ un costituente primario del mantello terrestre, ed è stato rilevato sulle superfici della Luna e di Marte in depositi vulcanici o in crateri da impatto che portano materiale dal sottosuolo”.

L’utilità del nuovo metodo di telerilevamento

Un metodo utilizzato dai ricercatori per studiare le rocce su altri corpi planetari è la spettroscopia. Particolari elementi o composti riflettono o assorbono diverse lunghezze d’onda della luce a vari livelli. Osservando gli spettri di luce riflessi dalle rocce, gli scienziati possono farsi un’idea di quali composti sono presenti. In questo modo, il laboratorio fornisce una verità fondamentale per interpretare le misurazioni spettrali effettuate da veicoli spaziali che osservano altri corpi planetari.

Analizzando i dati dei campioni di olivina esaminati nel corso degli anni, Kremer ha trovato con il telerilevamento qualcosa di interessante nascosto in una piccola fascia di lunghezze d’onda che è trascurata dai tipi di spettroscopi che volano su veicoli spaziali orbitali. Queste lunghezze d’onda, una banda compresa tra 4 e 8 micron, potrebbero prevedere la quantità di magnesio o ferro in un campione di olivina entro circa il 10% del contenuto effettivo. Una scoperta sicuramente inaspettata ma con risvolti futuri molto interessanti.

Foto di Thanks for your Like • donations welcome da Pixabay