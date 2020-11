Qualcuno ha calcolato esattamente quanto costerebbe acquistare ogni gioco su Steam, e la cifra è meno alta del previsto. Per trasformare il backlog con tutto ciò che è attualmente disponibile sul servizio, sarà necessario spendere poco più di mezzo milione di dollari, o poco meno se ci sono offerte in corso.

Comprare l’intero catalogo di giochi Steam costa meno del previsto

La cifra proviene da questo calcolatore, che si aggiorna regolarmente con gli ultimi numeri in base a ciò che è stato aggiunto e a ciò che è in vendita. Attualmente, avremo bisogno di $ 556.286,14 per acquistare ogni gioco a prezzo pieno, ma con i saldi attualmente in corso, potremo ottenere tutto per la modica cifra di $ 438.155,80: un vero affarone. Il sito è opera del programmatore Chenggang Wang, che è stato ispirato da un’altra app, Buy All Of Steam, tuttavia quest’ultima non viene aggiornata da anni.

Il prezzo riportato si basa solo sui giochi completi attualmente disponibili, quindi nessun gioco in arrivo e nessun DLC. Al momento ci sono 47.973 giochi su Steam, quindi comprando tutto pagheremo in media $ 11,59 per gioco. Un ottimo prezzo per molti dei migliori giochi presenti in catalogo, ma un sovrapprezzo per i titoli meno appetibili.

Ph. Credit: Steam