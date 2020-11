Dopo diverse supposizioni a riguardo, la verità è finalmente arrivata. Apple terrà un evento speciale di presentazione il prossimo 10 novembre. Si sono sbagliati, quindi, tutti i leaker che hanno sostenuto che l’evento sarebbe arrivato il 17 novembre. Dettagli a parte, cosa dobbiamo aspettarci questa volta? Cerchiamo di capirlo insieme.

Apple ha annunciato, a sorpresa, l’arrivo di un evento speciale il prossimo 10 novembre. “One more thing”, è questa la frase che compare in primo piano nell’annuncio. Tre parole iconiche all’interno dell’azienda che fanno prospettare l’arrivo di qualcosa di grosso. Sicuramente un Mac con processore ARM, ma sarà l’unico protagonista?

Apple: pronti i primi Mac con processore ARM

Cupertino non perde tempo. Il 10 novembre assisteremo, finalmente, al debutto del primo, o dei primi, Mac dotati di processore ARM. Stando ale supposizioni delle ultime ore, i modelli che Apple potrebbe aggiornare sono MacBook Pro 13” e MacBook Pro 16”, tuttavia, nulla è ancora certo. Ad affiancare i Mac con processore Silicon potrebbero esserci anche alcune chicche particolari. Ricordiamo, infatti, che l’azienda deve ancora annunciate il tanto atteso tracker AirTag e le strabilianti cuffie over-ear, AirPods Studio. Sarà il 10 novembre anche il loro giorno speciale?

Nonostante Apple non abbia confermato nulla, è sicuro al 100% che l’evento avrà come protagonista almeno un Mac dotato del nuovo processore Silicon. Dubbi ci sono, invece, per quanto riguarda AirTag e AirPods Studio. Manca poco alla verità. L’evento ufficiale si terrà in diretta streaming direttamente dall’Apple Park alle ore 19:00 italiane. Ovviamente, vi terremo aggiornati, in tempo reale, in merito a tutte le novità svelate. Restate in attesa per aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Apple.com