L’operatore virtuale ho. Mobile continua a far parlare di sé. Nelle scorse ore, questo ha lanciato una promozione molto interessante che sicuramente farà gola a molti utenti. Andiamo a scoprire tutti i dettagli a riguardo.

Forte della copertura di Vodafone, ho. Mobile è uno degli operatori virtuali più gettonati sul territorio italiano. La nuova promozione a soli 9,99 euro al mese porterà ancora più clienti all’azienda. Ecco cosa comprende la tariffa.

ho. Mobile: minuti, messaggi e GB a soli 9,99 euro al mese

La nuova tariffa lanciata da ho. Mobile, attiva dal 3 novembre, prende il nome di ho. 9,99. Questa offre minuti illimitati verso tutti, messaggi illimitati verso tutti e ben 100 GB di traffico dati in 4G fino a 30 Mbps. Il tutto, ovviamente, ad un costo mensile di 9,99 euro. Come al solito, sono compresi nel costo mensile della tariffa, tutti i servizi importanti come hotspot personale, segreteria telefonica, SMS ho. chiamato, ecc. Possono sottoscrivere l’offerta solo i nuovi clienti che mantengono il proprio numero portandolo da Iliad, Fastweb, Coop Voce, Lycamobile e altri operatori telefonici virtuali (esclusi Kena Mobile, Very Mobile, Digi Mobil, PosteMobile e Daily Telecom).

Il costo di attivazione e della SIM è pari a soli 0,99 euro. La sottoscrizione può essere effettuata sia online che presso un qualsiasi centro autorizzato. Ricordiamo che da pochi giorni è attiva anche l’iniziativa dell’azienda “soddisfatti ho. rimborsati”. I clienti possono provare l’operatore telefonico per 30 giorni e, qualora non fossero soddisfatti del servizio, richiedere il rimborso di quanto speso (solo online). Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: ho-mobile.it