Buone notizie per chi ama collezionare le famose scatole Amazon e per gli appassionati di Super Mario. Il gigante del commercio al dettaglio, a quanto pare, sta inviando alcuni pacchetti in speciali scatole a tema Mario in edizione limitata. Questo fa parte di una nuova partnership tra la stessa Amazon e Nintendo, in occasione del 35° anniversario di Super Mario Bros. Nintendo ha già festeggiato la ricorrenza. con l’uscita di giochi come Super Mario 3D All-Stars, Super Mario 35 e il prossimo Super Mario 3D World e Bowser’s Fury, e ora anche Amazon si sta dando al divertimento.

Il mitico Super Mario Bros. potrebbe andare nuovamente a ruba

La stessa Nintendo ha precisato che la fornitura di queste scatole è limitata e verranno assegnate in modo casuale, pertanto l’acquisto di un prodotto Nintendo non aumenterà le possibilità di ottenerne una. L’azienda non ha risposto immediatamente a una richiesta di precisazioni sulla quantità esatta di scatole di Mario che è intenzionata ad utilizzare, alimentando così la curiosità dei potenziali acquirenti. Amazon ha poi lanciato una landing page dedicata a Mario, che riporta la storia del franchise, alcune curiosità e i titoli dei giochi più recenti della serie, oltre ai vari spin-off, disponibili per l’acquisto.

Nintendo ha lanciato diverse uscite in occasione dell’anniversario di Mario, tra cui Mario Kart Live: Home Circuit, un gioco di realtà mista in cui i giocatori usano uno smartphone per guidare vere auto radiocomandate in giro per casa. Inoltre, l’azienda sta per rilasciare una console portatile Game & Watch che avrà in dotazione il gioco originale Super Mario Bros.

Questi lanci combinati sono un ottimo modo per ottenere diverse vendite e per distogliere l’attenzione dalle prossime uscite di PlayStation 5 e Xbox Series X. Si prevede che entrambe le console escano la prossima settimana, giusto in tempo per alleviare lo stress da elezioni collettive.

Ph. credits: Foto di Alexas_Fotos da Pixabay