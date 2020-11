Bere più vino e caffè e assaporare qualche verdura gialla potrebbe essere un bene per il nostro cuore, secondo una nuova ricerca. I ricercatori guidati dalla Harvard TH Chan School of Public Health hanno studiato fino a 30 anni di dati dietetici di 210.145 americani per valutare quanto determinati alimenti influenzano i nostri rischi di malattie cardiache e ictus.

Dai dati è stato scoperto che una dieta ricca di ingredienti pro-infiammatori, come carne lavorata e carboidrati raffinati, potrebbe aumentare il rischio di malattie cardiache di una persona del 46% e ictus del 28%. Al contrario, lo studio ha scoperto che i partecipanti che mangiavano molti cibi anti-infiammatori avevano un minor rischio di sviluppare malattie cardiache.

In particolare, cibi come verdure a foglia verde, verdure arancioni e gialle come carote e peperoni, cereali integrali, caffè, tè e vino rosso, sono tutti ricchi di antiossidanti e vitamine che secondo studi hanno significativi benefici per la salute. Questo studio è unico in quanto i ricercatori hanno esaminato l’impatto cumulativo del cibo pro-infiammatorio sul rischio di malattie cardiache, in altre parole: perché alcuni alimenti sono più dannosi per la salute del cuore di altri nel tempo.

“Il nostro studio è tra i primi a collegare un indice infiammatorio alimentare basato sul cibo con il rischio a lungo termine di malattie cardiovascolari”, ha affermato il dottor Jun Li, autore principale dello studio.

Trovare un equilibrio tra cibi pro-infiammatori e anti-infiammatori

Gli alimenti pro-infiammatori che aumentano le sostanze chimiche dello stress nel corpo sono collegati a tassi più elevati di problemi cardiaci, secondo lo studio pubblicato nel Journal of the American College of Cardiology. Dopo aver controllato i fattori dello stile di vita, hanno scoperto che le persone che mangiavano più carne rossa, carne lavorata, cereali raffinati e bevande zuccherate come la soda avevano maggiori probabilità di avere attacchi di cuore o sviluppare malattie cardiache.

Questi gruppi di alimenti sono tutti collegati a biomarcatori che indicano stress sul corpo. Ricerche precedenti hanno anche collegato questi alimenti a una cattiva salute del cuore. C’è anche un’ampia ricerca che gli alimenti trasformati, inclusi lo zucchero e altri carboidrati raffinati, fanno male alla salute. Al contrario, mangiare più cibi vegetali non trasformati può aiutare a ridurre l’infiammazione, suggerisce la ricerca. Gli studi hanno dimostrato livelli ridotti di infiammazione nelle persone che passano a una dieta a base vegetale.

Ci sono anche prove che alcuni composti e nutrienti negli alimenti vegetali aiutano a ridurre l’infiammazione. In particolare, i nutrienti vegetali chiamati polifenoli sembrano aiutare a regolare il sistema immunitario (e ridurre la risposta allo stress del corpo) e contribuire a ridurre il rischio di malattie. Ma è possibile che alcuni dei benefici derivino anche dal ridurre gli alimenti trasformati dannosi. Sono necessarie ulteriori ricerche per capire meglio come funziona.

Foto di Vinotecarium da Pixabay