Canon, ecco la nuova stampante Pixma serie TS7450

Canon è una nota azienda che non si occupa solo di sviluppare macchine fotografiche, come molti pensano, ma anche di produrre altri dispositivi, come appunto le stampanti. Quest’ultime sono ormai fondamentali all’interno di uffici ed abitazioni, visto che sempre più operazioni vengono svolte tramite Internet e necessitano poi di essere messe su carta. Ed ecco che è l’azienda ha annunciato recentemente il nuovo modello Pixma serie TS7450. Scopriamola nel dettaglio.

La nuova stampante Canon Pixma serie TS7450

La stampante è perfetta per le esigenze degli utenti che vogliono un prodotto versatile, efficiente e produttiva. E’ possibile infatti acquisire o copiare fino a 35 pagine al minuto senza alcun intervento manuale, mentre la doppia alimentazione consente di caricare contemporaneamente anche carta di diversi tipologie e formati. Questo è particolarmente utile per chi utilizza attivamente la stampante in ottica lavorativa.

La funzione “Easy Set-Up” riduce il tempo richiesto per preparare la stampante al primo utilizzo, mentre la semplice QR Code Direct Connection consente agli utenti di collegare immediatamente il proprio smartphone. La connettività è infatti un punto forte di questa stampante. Si collega a qualsiasi dispositivo tramite Wi-Fi o Bluetooth, ed anche agli smartphone, per permettere di stampare file dal cellulare, sia con sistema operativo Android sia con iOS.

E’ presente infine la funzionalità PIXMA Chat Print, per condividere e stampare le immagini da Facebook Messenger, la soluzione ideale anche per le azioni dirette dai social media, una funzione sempre più utile in un’epoca dove i social network dominano la società.

Foto di Canon