Epic Games ha appena lanciato un nuovo aggiornamento di Fortnite. Stiamo parlando, ovviamente, del tanto chiacchierato 14.50. Le novità introdotte in tutte le modalità sono molte. Andiamo a scoprire insieme tutte quelle relativa al battle royale.

Dopo aver annunciato l’arrivo del titolo al debutto di PS5 e Xbox Series X e S, Epic Games ha lanciato il tanto atteso update 14.50 di Fortnite. Questo porta ufficialmente il supporto per le console di nuova generazione, ma non solo. Ecco cos’altro è stato introdotto.

Fortnite: tutte le novità dell’aggiornamento 14.50

Il nuovo update di Fortnite è incentrato principalmente sull’introduzione di nuovi cosmetici nel gioco. Introdotte nei codici di gioco, i tre set che a breve saranno disponibili in vendita (in bundle), nei negozi fisici e non. Arrivano in campo anche due skin speciali, una riguardante uno streamer, Lachlan, e una riguardante Marvel, Ghost Rider. A breve, infatti, ci saranno due eventi in cui sarà possibile vincere i costumi. L’update porta nel gioco anche il nuovo jet-pack di Iron Man. Questo sarà disponibile, tra non molto, in diverse zone della mappa di gioco.

Infine, ma non meno importante, l’aggiornamento introduce ufficialmente il supporto per le console di ultima generazione, PS5, Xbox Series X e Xbox Series S. Potete trovare tutti i dettagli in merito a Fortnite sulle nuove console in questo articolo dedicato. Le sorprese di Fortnite non finiscono qui. A breve, infatti, arriveranno tanti altri aggiornamenti con novità davvero interessanti. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: epicgames.com