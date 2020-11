La Raspberry Pi Foundation ha annunciato Raspberry Pi 400, una tastiera compatta con un computer integrato. Basta collegarlo a un televisore o monitor utilizzando una delle sue due porte micro HDMI, inserire una scheda microSD, collegare un cavo di alimentazione e mouse e avremo un computer di base per le attività quotidiane, la codifica o la riproduzione multimediale. È disponibile a partire da oggi come macchina autonoma per $ 70 o in un pacchetto che include un mouse, alimentatore, scheda microSD, cavo HDMI e guida per principianti al prezzo di $ 100.

La speranza è che il fattore di forma del Pi 400, oltre a questi articoli in bundle opzionali, lo renda più accessibile e intuitivo. È importante quando vendi un computer economico ed è particolarmente importante quando vendi un dispositivo accessibile per aiutare i bambini a imparare a programmare. Sembra più un pezzo di elettronica di consumo che la base per un progetto fai-da-te.

Il fattore di forma del Raspberry Pi 400 riporta immediatamente alla mente i primi computer domestici come BBC Micro o ZX Spectrum, e non è un caso. Anche se piccoli computer di Raspberry Pi sono utilizzati ormai per qualsiasi cosa, dalla costruzione di ricevitori AirPlay economici all’automazione di case intelligenti, nella loro essenza sono progettati come computer accessibili per aiutare i bambini ad imparare a programmare.

Raspberry Pi 400, specifiche tecniche e caratteristiche esterne

Il Raspberry Pi 400 ha una CPU ARM Cortex-A72 quad-core da 1,8 GHz, fino a 1,5 GHz nel Pi 4, 4 GB di RAM, Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.0 e Wi-Fi 802.11ac. Sono disponibili una coppia di porte micro HDMI che possono trasmettere ciascuna fino a 4K / 60Hz, due porte USB 3.0 e una singola porta USB 2.0. L’alimentazione viene fornita tramite una porta USB-C, c’è uno slot per schede microSD per l’archiviazione e c’è un’intestazione GPIO per collegare una varietà di dispositivi di nicchia.

Mentre gli interni sono simili ai precedenti dispositivi Raspberry Pi, l’aspetto esterno del Pi 400 è tutt’altro. A seconda della regione in cui viene acquistato, il computer è integrato in una tastiera a 78 o 79 tasti, che ha un design simile alla maggior parte delle tastiere per laptop compatte. Al momento del lancio, ci sono sei diversi layout di tastiera – Regno Unito, Stati Uniti, tedesco, francese, italiano e spagnolo.

Un computer accessibile per adulti, studenti e aziende

Il Raspberry Pi 400 è un PC basato su Linux il ché lo rende perfetto per chi vuole imparare a programmare, ma sarà comunque una sfortunata barriera per molti proprietari di Windows e Mac che sono alla ricerca di una macchina semplice per le attività quotidiane. Per chi preferisce navigare sul web o rispondere alle mail e attività di produttività, il Raspberry svolge bene il suo compito, ma anche uno smartphone moderno potrebbe tranquillamente soddisfare tali requisiti.

Ma con un prezzo di partenza di $ 70, il Raspberry Pi 400 è molto meno costoso anche dei telefoni più economici e viene fornito con una tastiera abbastanza grande per scrivere correttamente. Per adulti, studenti e aziende, questo potrebbe essere esattamente ciò di cui hanno bisogno in un anno in cui molte persone lavorano ancora da casa e hanno bisogno di un computer.

Il Raspberry Pi 400 è disponibile a partire da oggi. Il kit da $ 100 è ora disponibile nel Regno Unito, negli Stati Uniti e in Francia, con disponibilità in Italia, Germania e Spagna a partire dalla prossima settimana. Nel frattempo, la versione standalone da $ 70 è ora disponibile nel Regno Unito, Stati Uniti, Francia e Germania e arriverà in Italia e Spagna la prossima settimana. Le uscite in India, Australia e Nuova Zelanda seguiranno entro la fine dell’anno.

Ph. Credit: Raspberry Pi