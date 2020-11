Ancora una volta, Amazon si fa riconoscere per le sue promozioni super interessanti. Questa volta, l’offerta non riguarda un prodotto tecnologico sull’e-commerce, ma un vero e proprio servizio. Ovviamente, stiamo parlando del super conosciuto Amazon Music Unlimited. Da pochi giorni, è possibile usufruire di una prova di tre mesi a costo zero. Ecco tutti i dettagli.

Amazon Music Unlimited è uno dei servizi di streaming musicali più famosi a livello mondiale. Nonostante ciò, l’azienda non sembra essere ancora pienamente soddisfatta. É a ragione di ciò che ha deciso di richiamare nuovi clienti con il lancio di una promo davvero interessante. Scopriamola insieme!

Amazon Music Unlimited: ecco come funzionano i 3 mesi di prova gratuita

Non è la prima volta che Amazon decide di proporre un’iniziativa simile per il suo servizio di streaming musicale. I tre mesi di prova gratuita possono essere richiesti da tutti i clienti che non lo hanno mai provato. Terminati i tre mesi, l’abbonamento si rinnoverà, salvo annullamento, al costo di 9,99 euro al mese (abbonamento individuale). Ricordiamo che il servizio Unlimited offre un ampio catalogo musicale (tra i più completi sul mercato), nessuna pubblicità, skip illimitati, possibilità di ascoltare offline e supporto dell’assistente virtuale Alexa.

La promo è stata attivata lo scorso 23 ottobre e sarà sottoscrivibile fino al prossimo 11 gennaio 2021. Per tutte le condizioni potete consultare la pagina ufficiale del servizio. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Amazon.it