Dicamba, i legami idrogeno sono la chiave per ridurre la diffusione aerea

Il Dicamba è stata oggetto di cause legali in molti paesi, con i proprietari terrieri che sostengono che l’erbicida, quando utilizzato dai coltivatori vicini, abbia colpito anche le proprie proprietà, uccidendo preziose colture non resistenti. Il Dicamba viene spruzzato in una formulazione che contiene un’ammina, un agente chimico che dovrebbe impedire all’erbicida di andare nell’aria. Rapporti hanno dimostrato, tuttavia, che potrebbe non funzionare come dovrebbe, in particolare quando la formulazione viene spruzzata in sinergia con l’erbicida più comunemente usato al mondo, il glifosato.

Il ruolo dei legami idrogeno nel dicamba

I ricercatori della Washington University di St.Louis hanno proposto un meccanismo che descrive come la volatilità del dicamba è controllata dalle ammine. Il team ritiene che potrebbe essere il caso che il glifosato, che ha molti punti in cui può formare legami idrogeno, possa interferire con la capacità di formare legami con le ammine. In sostanza, il glifosato può guidare un rapporto chimico tra i due formando i propri legami con le molecole di dicamba o ammina.

Nessuno degli altri potenziali fattori testati ha avuto un effetto sulla volatilità affidabile o coerente come il numero di siti di legame idrogeno sull’ammina. Il team ha testato diverse variabili, tra cui la temperatura, la riduzione della concentrazione di ammina relativa al dicamba, l’acidità dell’ammina, la pressione del vapore dell’ammina, il peso molecolare dell’ammina, i valori di pH della soluzione e la presenza di glifosato.

“Abbiamo dimostrato che quelli non erano determinanti primari”, ha detto Parker, autore principale dello studio. “Il legame idrogeno sembrava essere il fattore principale. Se l’ammina ha più gruppi funzionali di legame idrogeno, la volatilità del dicamba è ridotta rispetto ad altre formulazioni di ammina”.

