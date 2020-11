Huawei Mate 40 Pro è lo smartphone più green finora prodotto

Recentemente è stato presentato il nuovo Huawei Mate 40 Pro, uno smartphone top di gamma dell’azienda che, nonostante l’assenza dei servizi Google, non vuole fermare la sua produzione e la sua concorrenza in questo settore. A parte un prezzo forse leggermente elevato, è un device dall’ottima scheda tecnica, ricco di funzionalità ed aspetti interessanti. Ma c’è anche una novità. L’azienda ha affermato che il nuovo Mate 40 Pro sia lo smartphone più “green” di sempre. Questo risultato è dovuto alla riduzione del 28% gli imballaggi in plastica e della diminuzione del 90% della manualistica contenuta nelle confezioni di vendita dei device. Queste scelte sono la prova dell’impegno dell’azienda nei confronti della tutela dell’ambiente.

Lo smartphone “green” Huawei Mate 40 Pro

Huawei si è inoltre voluta complimentare con la nostra Nazione, che ritiene molto importante per la cura dell’ambiente e per gli aspetti di ecosostenibilità. Sono proprio i piccoli gesti che ognuno di noi effettua nel quotidiano a fare la differenza. Questo vale per le aziende così come per le persone. Basta pensare che l’azienda cinese ha solo il 3,8% della confezione del nuovo Mate 40 Pro in plastica, permettendo un risparmio di plastica a dir poco notevole ed insuperabile attualmente dalle altre aziende.

Isabella Lazzini, Marketing and Retail Director Huawei Italia CBG, così si è espressa in merito a questo argomento: “In Huawei, siamo pienamente consapevoli che tutto il comparto debba prendere decisioni coraggiose per affrontare le questioni ambientali che ci riguardano tutti ogni giorno di più. Huawei Mate 40 Pro è il nostro smartphone più sostenibile. La riduzione significativa di plastica e carta negli imballaggi è solo il primo di una serie di passi che ci accingiamo a compiere verso un futuro sempre più green.”