Sono passati solo pochi mesi da quando Samsung ha rilasciato il Galaxy Z Fold 2, ma a quanto pare c’è una sorta di successore già disponibile sul mercato. La società ha infatti lanciato, esclusivamente in Cina, un nuovo dispositivo chiamato Samsung W21 5G. Essenzialmente si tratta di un Galaxy Z Fold 2 a tutti gli effetti con l’unica differenza che è leggermente più alto.

Al di là delle dimensioni il Samsung W21 è praticamente identico al Galaxy Z Fold 2. Non è chiaro perché Samsung abbia deciso di introdurre un modello più grande, soprattutto perché il Galaxy Z Fold 2 è già abbastanza robusto. Nonostante l’evidente differenza di dimensioni, il display principale è di 7,6 pollici, mentre il display esterno è di 6,23 pollici. Dunque è lo stesso dell’ultimo pieghevole Samsung.

Molte delle altre specifiche del dispositivo rimangono invariate, inclusa la batteria da 4500 mAh e la configurazione a tripla fotocamera. Dispone inoltre di un processore Snapdragon 865+, 12 GB di RAM, 512 GB di memoria interna e Android 10. Il dispositivo dispone anche di un sensore di impronte digitali montato lateralmente, ricarica wireless, connettività 5G e due slot SIM.

Nuovo nome, stesse caratteristiche, dimensioni diverse

Il Samsung W21 sfoggia un elegante design dorato che sembra essere strutturato sul retro. Sicuramente sembra appariscente, anche se non così elegante come il Galaxy Z Fold 2 disponibile in diverse colorazioni. Curiosamente, il Galaxy Z Fold 2 5G è già disponibile in Cina, quindi Samsung venderà due versioni leggermente diverse dello stesso dispositivo.

Non è insolito per le aziende vendere una versione più grande e più piccola dello stesso smartphone, ma in questo caso il nuovo dispositivo è stato chiamato Samsung W21 5G, come se fosse qualcosa di completamente diverso, ed è palese che non siamo di fronte ad un prodotto inedito. Sarebbe stato diverso se si fosse chiamato Galaxy Z Fold 2 Plus o qualcosa di simile.

In ogni caso il nuovo Samsung W21 è disponibile in Cina per 19.999 CNY (rispetto al Galaxy Z Fold 2 a 17.000 CNY), quindi la versione più grande costa di più rispetto il modello base. Entrambi i dispositivi al di là delle dimensioni rimangono due prodotti di punta, Samsung ha ben dimostrato con il suo nuovo pieghevole che il suo design potrebbe essere il futuro dell’industria mobile.

