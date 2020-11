Quasi tutti i vaccini devono essere trasportati e distribuiti tra 2 ° C e 8 ° C in quella che comprende la cosiddetta catena del freddo. E la maggior parte dei vaccini Covid-19 in fase di sviluppo, secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, dovranno essere refrigerati a temperature ben al di sotto dello 0 ° C.

Immaginiamo un vaccino Covid-19 che tollera il calore e che possa essere trasportato in città e villaggi remoti per decine di milioni di colpi senza dipendere dalla catena del freddo. Ciò è possibile grazie ad un gruppo di ricercatori che sta lavorando proprio a questo tipo di vaccino. Il vaccino stabile al calore, affermano, può essere conservato a 100 ° C per 90 minuti, a 70 ° C per circa 16 ore e a 37 ° C per più di un mese e più.

Covid-19, un vaccino a caldo potrebbe aiutare le grandi metropoli

Per ora il team ha testato questo vaccino solo sugli animali e a quanto pare sembra aver ottenuto ottimi risultati. Ora stanno aspettando i finanziamenti per iniziare i test di sicurezza e tossicità sugli esseri umani. I vaccini in grado di resistere alle alte temperature sono rari.

Solo tre sono autorizzati e approvati dall’OMS per l’uso a temperature fino a 40 ° C. Questi vaccini possono essere utilizzati rapidamente in comunità difficili da raggiungere e ridurre le pressioni sugli operatori sanitari. La possibilità di trasportare i vaccini al di fuori della catena del freddo per raggiungere le popolazioni più remote in contesti con risorse limitate è molto utile.

L’India prevede di ricevere e utilizzare 400-500 milioni di dosi di vaccini Covid-19 e prevede di inoculare circa 250 milioni di persone tra gennaio e luglio del prossimo anno. Saranno distribuiti principalmente attraverso il programma di immunizzazione. Per servire questo imponente programma, l’India dispone già di una solida rete di celle frigorifere di proprietà statale per i vaccini in grado di fornire dosi a più di otto milioni di località.

“L’India ha ampiamente gestito i vaccini e l’immunizzazione va bene“, afferma B Thiagarajan, amministratore delegato di Blue Star, che detiene una quota importante di prodotti farmaceutici per la catena del freddo. “Quando si tratta di vaccini che devono essere conservati a temperature comprese tra 2 e 8 ° C, siamo ben attrezzati. Se il vaccino deve essere mantenuto a -40 ° C, ci sarà un problema“.

Mantenere i numeri di vaccini da consegnare in celle frigorifere, in un paese come l’India, è veramente difficile essendo una grande metropoli. Per questo un vaccino a caldo potrebbe essere un’ottima soluzione a questo problema.

Foto di Katja Fuhlert da Pixabay