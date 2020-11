Amazon non arresta le sue promozioni tecnologiche. Anche la domenica arrivano prodotti a prezzi davvero super. Andiamo a scoprire insieme quelli più interessanti.

Se non volete perdervi neanche un’offerta Amazon riguardante il mondo della tecnologia, vi consigliamo vivamente di iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. Pubblichiamo giornalmente le promozioni più vantaggiose e una miriade di codici sconto esclusivi.

Le offerte che stiamo per elencarvi sono, come al solito, a tempo limitato, di conseguenza, i prezzi e le disponibilità potrebbero variare da un momento all’altro. Vi consigliamo, se interessati, di approfittarne il prima possibile per non rimanere a mani vuote.

Amazon: promo hi-tech della domenica

Samsung Galaxy S20 FE , smartphone con display Super AMOLED da 6.5 pollici, 3 fotocamere posteriori, memoria interna da 128 GB espandibile, memoria RAM da 6 GB, Hybrid SIM, versione italiana. Colorazione Cloud Navy in promo a soli 521,50 euro , invece di 548,50 euro. – LINK PER L’ACQUISTO

, smartphone con display Super AMOLED da 6.5 pollici, 3 fotocamere posteriori, memoria interna da 128 GB espandibile, memoria RAM da 6 GB, Hybrid SIM, versione italiana. Colorazione Cloud Navy in promo a soli , invece di 548,50 euro. – COOAU, action cam HD 4K , sensore da 20 MPX, microfono esterno, connettività Wi-Fi, telecomando incluso, impermeabile fino a 40 m. In promozione a soli 47,98 euro , invece di 62,99 euro. – LINK PER L’ACQUISTO

, sensore da 20 MPX, microfono esterno, connettività Wi-Fi, telecomando incluso, impermeabile fino a 40 m. In promozione a soli , invece di 62,99 euro. – Tronsmart T6 Plus Upgraded Edition , cassa Bluetooth da 40W, resistente all’acqua con certificazione IPX6, suono stereo a 360 gradi, bassi profondi, fino a 15 ore di autonomia con una sola carica, ampia compatibilità. In promozione lampo a soli 55,99 euro , invece di 69,99 euro. – LINK PER L’ACQUISTO

, cassa Bluetooth da 40W, resistente all’acqua con certificazione IPX6, suono stereo a 360 gradi, bassi profondi, fino a 15 ore di autonomia con una sola carica, ampia compatibilità. In promozione lampo a soli , invece di 69,99 euro. – Huawei Watch Fit, smartwatch con display AMOELD da 1.64 pollici, autonomia di 10 giorni, supporta la ricarica rapida, 12 diversi tipi di allenamenti rapidi animati, 96 modalità di allenamento, monitoraggio della frequenza cardiaca e dell’ossigeno nel sangue. In promozione a soli 109,43 euro, invece di 128,99 euro. – LINK PER L’ACQUISTO

Ph. credit: Amazon.com