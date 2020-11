Apple ha fatto scintille con la presentazione dei nuovi iPhone 12. I 4 modelli sembrano soddisfare a pieno la clientela. Nonostante si prospetti che le vendite saranno molto alte, l’anno prossimo, iPhone 13 batterà i record. A confermarlo, il noto analista Ming-Chi Kuo. Scopriamo tutti i dettagli a riguardo.

iPhone 12 risulta essere un bel salto in avanti rispetto al passato. Apple ha finalmente deciso di rinnovare il design con qualcosa di più fresco e innovativo. Il prossimo anno, non ci saranno rinnovamenti estetici. Alcune novità, però, faranno lievitare il numero di vendite. Ecco di che parliamo.

iPhone 13: le parole di Kuo sui nuovi modelli

Il noto analista Ming-Chi Kuo sembra avere le idee molto chiare in merito ai futuri iPhone 13. Stando a quanto dichiarato, Apple presenterà nuovamente 4 device con le stesse caratteristiche estetiche dei modelli di quest’anno. Una novità importante, e a quanto pare confermata, che arriverà in campo, riguarda la fotocamera delle due varianti Pro. In particolare l’obiettivo Ultra Wide verrà aggiornato a f/1.8 e 6P con autofocus ( i modelli attuali sono f/2.4, 5P con messa a fuoco fissa). Questa novità migliorerà sensibilmente la qualità delle foto scattate in condizioni di scarsa luce. Il produttore principale dei nuovi obiettivi è già stato deciso dall’azienda, sarà Largan. Questo si accaparrerà il 70% dell’intera produzione.

Kuo ha concluso il suo report dicendo che gli iPhone 13 venderanno sensibilmente di più dei modelli di quest’anno. Ciò per due motivazioni principali: feature interessanti in arrivo, maggiore interesse verso il 5G. Sarà davvero così? Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Apple.com