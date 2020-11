L’operatore virtuale di TIM, Kena Mobile, ha deciso di puntare ad una clientela più ampia con il lancio di un qualcosa di davvero interessante. Stiamo parlando di pacchetti comprendenti tariffe, chiamati SIM&Go, da acquistare presso i punti vendita Esselunga. Ecco come funziona il tutto.

Ebbene sì, Kena Mobile non si arresta. Dopo aver lanciato diverse nuove promozioni nelle scorse settimane, arrivano anche i pacchetti di offerte dedicati per i punti vendita Esselunga. Attivare una SIM low-cost non è mai stato così semplice. Scopriamo cosa offrono i pacchetti.

Kena Mobile: le due nuove offerte SIM&GO

L’operatore virtuale ha appena annunciato l’arrivo di due nuove tariffe speciali, SIM&GO 5,99 e SIM&GO 13,99. La prima tariffa comprende minuti illimitati, messaggi illimitati e 70 GB di traffico dati in 4G fino a 30 Mbps a soli 5,99 euro al mese. É attivabile da tutti coloro che mantengono il proprio numero portandolo da Iliad PosteMobile, Lycamobile e altri MVNO. La seconda offre le stesse cose, ma al prezzo di 13,99 euro al mese. Possono attivarla i nuovi numeri, e i clienti degli altri operatori telefonici non compresi nella promo già citata. Entrambe le promo sono un’esclusiva dei punti vendita Esselunga.

I pacchetti, anche se già annunciati, non sono ancora reperibili nei punti vendita, tuttavia, lo saranno a breve. Il loro costo è di 10 euro e comprendono la SIM gratuita e 10 euro di credito residuo che potrà essere utilizzato per pagare il primo mese di tariffa. Una volta acquistato il pacchetto, infatti, si potrà attivare autonomamente la SIM e la conseguente promo seguendo la procedura guidata sul sito ufficiale. Riuscirà, l’iniziativa, a portare nuovi clienti all’azienda? Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: kenamobile.it