Giovedì scorso, Nestlé ha pubblicato un comunicato in cui annunciava lo sviluppo di Purina Beyond Nature’s Protein, un alimento per animali domestici che utilizza proteine degli insetti, miglio e fave. Alla nuova linea di alimenti secchi per animali domestici, il cui lancio sul mercato è previsto in Svizzera a novembre, hanno lavorato veterinari e nutrizionisti di Purina; attualmente la linea comprende due ricette disponibili per cani e gatti.

Le proteine degli insetti e le alternative alla carne come innovativa fonte di energia

La prima ricetta si basa su pollo, fegato di maiale e miglio, mentre la seconda utilizza proteine di insetti, pollo e fave. Secondo il comunicato, le proteine degli insetti provengono da larve di mosca soldato nera, ingrediente già noto nell’alimentazione animale in Europa. Anche le fave e il miglio forniscono proteine, oltre a energia e fibre per favorire la digestione.

Gli esperti hanno sviluppato la nuova linea tenendo conto delle diverse esigenze nutrizionali e dei diversi gusti di cani e gatti. Bernard Meunier, CEO di Nestlé Purina Petcare EMENA, ha spiegato che l’uso di proteine degli insetti e piante è un ottimo modo per mantenere sani gli animali domestici e contribuire a proteggere il pianeta. Lo stesso Meunier, nel comunicato, aggiunge che il nuovo alimento secco Beyond Nature’s Protein Dry Pet food costituisce un’alternativa nutriente completa ai prodotti convenzionali per cani e gatti e, al tempo stesso, contribuisce a preservare le preziose risorse del pianeta diversificando le fonti proteiche.

Infine, lo studioso conclude spiegando che insieme al suo team è costantemente alla ricerca di modi per fornire nutrimento in modo sostenibile a lungo termine, mantenendo l’alimentazione di alta qualità di cui gli animali domestici hanno bisogno nel presente e nel futuro. Secondo CNN Business, anche altre marche di animali domestici hanno iniziato a utilizzare le proteine degli insetti per ridurre l’impiego di carne. Si tratta dunque di una tendenza in crescita che consentirà di aumentare il benessere degli animali e della Terra.

Ph. credits: Foto di Annette Meyer da Pixabay