Amazon continua a farsi riconoscere per le sue super offerte. Anche oggi non mancano all’appello sull’e-commerce, i prodotti tecnologici. Andiamo a scoprire insieme tutti i pezzi più interessanti.

Se non volete perdervi neanche una promozione Amazon riguardante il mondo della tecnologia, vi consigliamo vivamente di iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. Pubblichiamo giornalmente le offerte più vantaggiose e una miriade di codici sconto esclusivi.

Le promozioni che stiamo per elencarvi sono, come al solito, a tempo limitato, di conseguenza, i prezzi potrebbero variare da un momento all’altro. Vi consigliamo, se interessati, di approfittarne il prima possibile per non rimanere a mani vuote.

Amazon: offerte tecnologiche del giorno

Apple iPhone 11 Pro , smartphone con display OLED da 5.8 pollici, performante chip A13 Bionic, tripla fotocamera posteriore, sistema di riconoscimento facciale Face ID, sistema operativo iOS, memoria interna 64 GB. Colorazione grigio siderale in promo a soli 899,00 euro , invece di 977,99 euro. – LINK PER L’ACQUISTO

, smartphone con display OLED da 5.8 pollici, performante chip A13 Bionic, tripla fotocamera posteriore, sistema di riconoscimento facciale Face ID, sistema operativo iOS, memoria interna 64 GB. Colorazione grigio siderale in promo a soli , invece di 977,99 euro. – HP ProBook 440 G7 , notebook Intel Core i5-10210U, memoria RAM da 8 GB, memoria interna da 512 GB, scheda grafica NVIDIA GeForce MX250 2 GB, sistema operativo Windows 10 Pro, schermo touch da 14 pollici, lettore di impronte digitali. In promozione a soli 779,99 euro , invece di 999,99 euro. – LINK PER L’ACQUISTO

, notebook Intel Core i5-10210U, memoria RAM da 8 GB, memoria interna da 512 GB, scheda grafica NVIDIA GeForce MX250 2 GB, sistema operativo Windows 10 Pro, schermo touch da 14 pollici, lettore di impronte digitali. In promozione a soli , invece di 999,99 euro. – Oral-B Pro 2 2500 , spazzolino elettrico ricaricabile, sensore di pressione dello spazzolamento, 1 testina inclusa, 1 custodia da viaggio inclusa, tecnologia 3D. In promozione a soli 39,99 euro , invece di 79,50 euro. – LINK PER L’ACQUISTO

, spazzolino elettrico ricaricabile, sensore di pressione dello spazzolamento, 1 testina inclusa, 1 custodia da viaggio inclusa, tecnologia 3D. In promozione a soli , invece di 79,50 euro. – Samsung Galaxy A30s, display Super AMOLED da 6.4 pollici, memoria da 128 GB espandibile, memoria RAM da 4 GB, 4G, Dual SIM, sistema operativo Android 9 Pie, versione italiana. Colorazione bianca in promozione a soli 185,00 euro, invece di 259,90 euro. – LINK PER L’ACQUISTO

Ph. credit: Amazon.it