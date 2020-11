I nuovi iPhone 12 sono stati presentati insieme ad una serie di custodie e accessori MagSafe. Le colorazioni disponibili sono davvero tante e, per gli utenti, risulta essere sempre più difficile scegliere l’abbinamento perfetto per il proprio dispositivo. A ragione di ciò, Apple ha pensato bene di lanciare uno strumento che aiuterà a capire su quale combinazione puntare, iPhone 12 Studio. Scopriamo tutti i dettagli a riguardo.

iPhone 12 Studio arriva a distanza di poche settimane dal lancio dei primi due iPhone 12. Lo strumento, molto simile a quello già proposto per Apple Watch, permette di visualizzare accuratamente i nuovi iPhone con i nuovi accessori MagSafe. Scegliere la combinazione di colori preferita sarà un gioco da ragazzi. Ecco come funziona.

Apple iPhone 12 Studio: vestire il proprio melafonino in semplici passi

Il nuovo strumento di Apple è attualmente utilizzabile solamente tramite dispositivi mobili, tuttavia, una versione per il browser potrebbe arrivare in futuro. Come già anticipato, il suo scopo è quello di far capire agli utenti quale è la loro combinazione di accessori preferita. La procedura permette di scegliere uno dei nuovi melafonini nel colore preferito. Dopodiché è possibile visualizzare il dispositivo con tutte le nuove cover MagSafe in silicone (supporto per le cover in pelle in arrivo in futuro) e con i nuovi wallet magnetici. Si possono fare infinite prove. Una volta scelto il “perfect match”, è possibile ordinare direttamente gli accessori scelti dal sito Apple oppure salvare un’immagine riepilogativa da conservare.

Uno strumento del genere (consultabile a questo link) risulta essere più utile che mai in questo periodo in cui molte persone, a causa dell’emergenza Covid-19, sono costrette a stare a casa. Prospettiamo che Apple ne introduca altri simili nei prossimi mesi. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Apple.com