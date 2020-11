Assumere succo di sedano è la nuova tendenza del benessere, ma pur avendo dei benefici, molti di questi non sono supportati dalla scienza. Tuttavia, il succo di sedano ha alcuni sostanziali benefici per la salute, come ridurre l’infiammazione nel corpo e contenere molte importanti vitamine e minerali.

Molti affermano che può prevenire il cancro, curare l’acne e indurre la perdita di peso. Sebbene la maggior parte di queste affermazioni siano infondate, bere succo di sedano può comunque giovare alla salute in molti modi. Vediamo ed analizziamo quelli principali.

1.Racchiude potenti livelli nutrienti

Il sedano ha livelli elevati e diversi di vitamine e minerali afferma Marissa Epstein, direttrice dell’Università del Texas. Epstein afferma che una tazza di succo di sedano contiene vari nutrienti essenziali che molte persone mancano nella loro dieta, come calcio, magnesio e potassio.

Bere il sedano sotto forma di succo ti consente di consumare molto di più della verdura rispetto a se stessi sgranocchiando il brodo. Una testa di sedano, che è di circa 9-12 gambi, equivale a due tazze di succo. Sebbene alcuni nutrienti che si trovano nella polpa o nella buccia del sedano si perdano nel processo di spremitura, in particolare le fibre. Anche se un bicchiere di succo di sedano non soddisfa tutte le tue esigenze quotidiane di vitamine e minerali, è un buon modo per assumere alcuni nutrienti essenziali.

2. Proprietà antinfiammatorie e antiossidanti

I composti del sedano come l’acido caffeico, l’apigenina e la luteolina agiscono come potenti antiossidanti con effetti curativi. Gli antiossidanti prevengono lo stress ossidativo, che si verifica quando ci sono troppi radicali liberi nel corpo. I radicali liberi provengono da fonti esterne come l’inquinamento e anche da processi naturali del corpo come la digestione. Troppi radicali liberi portano a infiammazioni croniche, che possono danneggiare cellule, tessuti e organi sani e aumentare il rischio di malattie come cancro, artrite e diabete.

3. Il succo di sedano è idratante

Poiché il sedano è composto per circa il 95% da acqua e contiene elettroliti, bere succo di sedano è un ottimo modo per rimanere idratati. Rimanere idratati fa sì che il corpo funzioni correttamente e migliora il sonno, la cognizione e l’umore. Inoltre, elettroliti come sodio, calcio e potassio aiutano a regolare i livelli di liquidi nel corpo. Stimolano anche le contrazioni muscolari per mantenere il cuore in movimento e i muscoli in movimento.

4. Povero di zuccheri

Un altro vantaggio è il suo basso contenuto di zucchero, che lo rende un’alternativa più sana ai succhi tradizionali come il succo d’arancia o il succo di mela. Consumare troppi zuccheri aggiunti può portare ad un aumento di peso e aumentare il rischio di diabete, obesità e malattie cardiache. Il succo di sedano è una bevanda a basso contenuto di zucchero che ti aiuterà a rimanere in salute.

Mentre il succo di sedano è un’aggiunta salutare a qualsiasi dieta, non è una cura miracolosa per la salute. In definitiva, mangiare una dieta equilibrata con molte verdure è il modo migliore per rimanere in salute e respingere le malattie.

Foto di Anna Tarazevich da Pexels