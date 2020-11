Uccelli, la migrazione e la muta influenzano il colore delle piume

Prima del viaggio di migrazione, molti uccelli mutano le loro piume luminose, sostituendole con una colorazione più attenuata. Guardare questa muta ha portato gli scienziati a chiedersi in che modo i cambiamenti di colore delle piume siano collegati alle migrazioni che molti uccelli intraprendono due volte all’anno. La muta è importante, non solo perché la sostituzione delle piume consumate è necessaria per il volo, ma perché è il catalizzatore dei cambiamenti del piumaggio che influiscono sulla possibilità che gli uccelli trovino compagni e si riproducano. Andiamo ad analizzare quindi come la muta e la migrazione influiscono sul cambio colore di questi volatili.

I fattori del cambio colore degli uccelli

Mentre le distanze di migrazione variano, molte specie volano per migliaia di chilometri ogni anno, inseguendo l’estate mentre il pianeta si inclina verso e lontano dall’inverno. Questi lunghi viaggi tendono a consumare le piume. In una ricerca pubblicata sulla rivista Ecology and Evolution, Wolfe e coautori hanno analizzato la variazione delle distanze percorse rispetto all’estensione della muta in una particolare specie. “Gli uccelli che vanno più lontano sostituiscono più piume”, ha detto Wolfe. “Il sole è la ragione principale per cui le piume si degradano e gli ambienti ostili”, ha detto. “In estate, alle latitudini settentrionali, c’è il sole tutto il giorno. Mentre gli uccelli si spostano verso sud, seguendo il sole, si espongono al massimo al sole tutto l’anno”.

Ma che dire degli uccelli che non migrano, preferendo trascorrere la loro vita all’interno di un unico habitat? Per loro, risulta che la muta è paragonabile al cambiare i propri vestiti su base regolare piuttosto che cambiare le apparenze per impressionare qualcuno. La muta e la riproduzione sono limitate da molteplici fattori: le stagioni, l’abbondanza di cibo e le dimensioni dell’area dove vivono.

“Gli uccelli qui nelle zone temperate sono limitati quando possono riprodursi e subire la loro muta annuale entro l’inverno”, ha detto Wolfe. “Ai tropici, ci sono stagioni umide e secche, ma c’è meno vincoli da una reale assenza di fonti di cibo. La muta è un processo costoso dal punto di vista calorico; gli uccelli hanno bisogno di molto cibo mentre stanno muta”.

Foto di Domenic Hoffmann da Pixabay