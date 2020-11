Un’alimentazione sbagliata a scuola può incidere sull’altezza media

L’altezza è un parametro fondamentale per indicare lo stato fisico di una persona, ma non solo. Un recente studio, che ha utilizzato i dati di 65 milioni di bambini di età compresa tra 5 e 19 anni in 193 paesi, ha rivelato che l’altezza ed il peso dei bambini in età scolare, che sono indicatori della loro salute e della qualità della loro dieta, variano enormemente in tutto il mondo. C’era una differenza di 20 cm tra i 19enni nelle nazioni più alte e più basse.

Il team internazionale dietro lo studio avverte che un’alimentazione infantile altamente variabile, in particolare la mancanza di cibo di qualità, può portare a una crescita stentata ed a un aumento dell’obesità infantile, con pericolose conseguenze generali per il futuro.

L’alimentazione a scuola e l’altezza

La ricerca ha rivelato che le nazioni con i 19enni più alti nel 2019 si trovavano nell’Europa nord-occidentale e centrale e includevano Paesi Bassi, Montenegro, Danimarca e Islanda. Le nazioni invece con i 19enni più bassi sono l’America Latina e l’Africa orientale. I maggiori miglioramenti dell’altezza media dei bambini nel periodo di 35 anni sono stati osservati nelle economie emergenti come Cina, Corea del Sud e alcune parti del sud-est asiatico. La classifica mondiale dell’altezza per il Regno Unito è peggiorata negli ultimi 35 anni, con i ragazzi di 19 anni che sono passati dal 28 ° più alto nel 1985 (176,3 cm) al 39 ° nel 2019.

Il team afferma che la ragione più importante di ciò è la mancanza di un’alimentazione adeguata e sana e di un ambiente di vita negli anni scolastici, poiché sia ​​l’aumento di altezza che di peso sono strettamente legati alla qualità della dieta di un bambino.

Il professor Majid Ezzati, autore dello studio della Imperial’s School of Public Health, ha dichiarato: “I bambini in alcuni paesi crescono in modo sano fino a cinque anni, ma restano indietro negli anni scolastici. Ciò dimostra che esiste uno squilibrio tra gli investimenti nel miglioramento della nutrizione nel scolari e bambini e adolescenti in età scolare. Questo problema è particolarmente importante durante la pandemia Covid-19 quando le scuole sono chiuse in tutto il mondo e molte famiglie povere non sono in grado di fornire un’alimentazione adeguata ai loro figli”.

Foto di Andreas Lischka da Pixabay