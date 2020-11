In seguito ai cambi di numerazione di inizio novembre, la guida tv del Digitale Terrestre si arricchisce di due nuovi canali. L’aggiornamento ha apportato infatti sul Mux 1 di Rete A di Persidera due nuovi canali. Si tratta di Tele Moda al 168, ora di nuovo con l’identificativo “TeleModa 168”, e La 9 al numero 169. Le due emittenti televisive sono parte del gruppo Romi Osti e vengono trasmesse nel formato di codifica H.264, conosciuto anche come MPEG-4 AVC, Advanced Video Coding.

Per acquisire i due nuovi canali basta semplicemente eseguire la risintonizzazione del dispositivo. Tuttavia in alcune regioni potrebbero esserci dei problemi di ricezione a causa della posizione condivisa con altri canali. In questo caso basta spostarli in altre posizioni.

Un processo lungo in vista del passaggio al DVB-T2

Ricordiamo che recentemente il Governo ha anche esteso il bonus TV in vista dell’imminente passaggio al DVB-T2 che andrà in porto dal prossimo anno. Nei prossimi mesi dunque potrebbero verificarsi ulteriori cambi di numerazione che spingeranno più volte gli utenti a metter nuovamente mano alle proprie TV o decoder. Segnaliamo infine che di recente anche le trasmissioni in SD di TV8 e Cielo sono state interrotte in vista del cambio al DVB-S2 che avrà luogo da inizio dicembre.

Foto di Ron Porter da Pixabay