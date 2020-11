Oggi, molte persone usano i videogiochi come un modo per astrarsi – o meglio – estraniarsi dalla realtà: quella dettata dalla pandemia di coronavirus. Tuttavia, i videogiochi possono essere dannosi per l’ambiente a causa della loro impronta ecologica e anche un aereo virtuale emette carbonio nell’atmosfera. Difficile a credere!

In un momento in cui visitare nuovi Paesi è complicato proprio a causa della pandemia, c’è chi viaggia senza lasciare il divano (o la scrivania) per volare in tutto il mondo, su un Airbus A320. Basta installare Microsoft Flight Simulator, un videogioco che utilizza i dati satellitari per creare una replica dell’intero pianeta che i giocatori potranno esplorare.

In un anno come il 2020

L’industria dei videogiochi è una delle poche industrie creative in grado di continuare ad avere successo – e guadagnare – in quest’anno 2020. “È un settore strano, in cui siamo così intrinsecamente coinvolti in questa crisi, ma allo stesso tempo stiamo andando bene“, ha detto Trent Kusters, co-fondatore e direttore della società di sviluppo di giochi League of Geeks a Melbourne, in Australia.

“Il nostro studio si è comportato molto bene in questo periodo, ma ci sono molti sensi di colpa ad esso associati. Abbiamo visto i ricavi del nostro primo gioco, Armello, aumentare del 50%, l’anno scorso abbiamo assunto 20 persone e oltre la metà di queste è entrata in azienda da quando abbiamo iniziato a lavorare da casa. Allo stesso tempo, quando è arrivato il Covid-19, dieci o più amici hanno perso immediatamente il lavoro o rischiavano di perdere la casa“, ha spiegato Kusters.

I videogiochi possono rappresentare un sollievo radicale da questo mondo, ma sono anche profondamente coinvolti nei problemi che affrontiamo collettivamente, come nel caso della crisi climatica.

Flight Simulator sembra, a prima vista, un modo ecologico per sfuggire alla pandemia. Ma è necessario tenere conto che il pianeta virtuale di Flight Simulator ha circa due petabyte di dati, trasmessi dai giocatori durante le sessioni di gioco.

Questo flusso costante di trasferimento di dati equivale alle emissioni di carbonio e l’impronta di produzione, acquisto e riproduzione di videogiochi non è qualcosa di cui si parla molto. “È invisibile per noi“, ha detto Ben Abraham, professore alla Sydney University of Technology, Australia. “Quando qualcuno si siede per giocare a Microsoft Flight Simulator, continua a emettere carbonio, nonostante sia a casa, principalmente attraverso i data center e l’elettricità che spende.”

“Gli aerei dei videogiochi emettono carbonio reale“, ha continuato Abraham, che a gennaio ha creato un questionario online per saperne di più sulle emissioni di carbonio dei creatori di giochi. Così, un’azienda ha rivelato il suo consumo annuo di elettricità e Abraham ha stimato che questo valore è equivalente a quello di circa 80 famiglie.

Il mese prossimo verranno lanciate nuove console di gioco Sony e Microsoft, il che significa che verranno lanciati nuovi giochi e, di conseguenza, ci saranno più trasmissioni. “Nella sua forma attuale, l’industria dei videogiochi non è sostenibile“, ha detto Abraham. “Realisticamente, sarebbe necessario che l’industria del gioco fosse disposta a fare di più con meno. Sarebbe necessario rinunciare all’hardware, o almeno di frequente“.

Per molte persone, i giochi si sono rivelati un’alternativa alla realtà, ma Abraham avverte: “Se non cambiamo le cose adesso, il cambiamento ci sarà imposto“.

Image by Military_Material from Pixabay