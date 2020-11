Quando si tratta di promozioni sui prodotti tecnologici di ultima generazione, Samsung riesce sempre a sorprendere tutti. Negli scorsi giorni, l’azienda ha deciso di lanciare un’interessantissima iniziativa volta ad incrementare le vendite dei suoi nuovi smartphone con display flessibile, Galaxy Z Fold2 5G e Galaxy Z Flip. Scopriamo insieme di che si tratta.

La promozione lanciata da Samsung risulta essere una delle più convenienti di tutti i tempi. Questa offre un voucher da ben 500 euro da utilizzare sul sito samsung o presso rivenditori autorizzati per l’acquisto di uno dei due prodotti sopracitati. Tutti gli appassionati di tecnologia di ultima generazione non possono farsi sfuggire tale occasione! Ecco tutti i dettagli.

Samsung: condizioni e termine della promo

La promozione è stata ufficialmente lanciata il 6 novembre e può essere sfruttata da tutti gli utenti senza nessuna particolare restrizione. Tutto ciò che bisogna fare è collegarsi alla pagina dedicata sul sito Samsung (LINK DIRETTO) e seguire la procedura guidata. Si può scegliere tra due tipologie di voucher, ognuna del valore di 500 euro. Una, sotto forma di codice alfanumerico, che permette di ricevere lo sconto sull’acquisto di uno dei due dispositivi sul sito ufficiale di Samsung. L’altra, sotto forma di codice a barre, che può essere utilizzata per l’acquisto di uno dei due dispositivi presso uno dei tanti rivenditori autorizzati. Il voucher può essere riscattato una sola volta e da diritto ad uno sconto immediato di 500 euro sul prezzo del device.

L’iniziativa risulta essere a tempo limitato, così come i voucher. Il termine ultimo per sfruttare la promo è fissato al prossimo 22 novembre. Questo risulta essere il momento più adatto per testare due tra i prodotti più innovativi presenti sul mercato. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Samsung.it