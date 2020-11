Scienziati creano un nuovo tessuto per la rigenerazione della cartilagine

Scienziati hanno biostampato un tessuto ibrido per riprodurre la cartilagine e favorire la sua rigenerazione, per esempio nel ginocchio

Gli scienziati del Wake Forest Institute for Regenerative Medicine (WFIRM) hanno sfruttato la stampa 3D in ambito medico per produrre un tipo di cartilagine che un giorno potrebbe aiutare a ripristinare la funzione del ginocchio danneggiata da artrite o lesioni. Questa cartilagine aiuta a collegare i tendini, i legamenti o le ossa e si trova principalmente nel menisco del ginocchio. La degenerazione del tessuto meniscale colpisce milioni di pazienti e la meniscectomia parziale artroscopica è una delle operazioni ortopediche più comuni eseguite. Oltre alla chirurgia, mancano le opzioni di trattamento disponibili. Proprio per questo, un’alternativa potrebbe derivare dalla stampa tridimensionale biomedica.

La cartilagine stampata tridimensionalmente dagli scienziati

Gli scienziati sono stati in grado di biostampare un costrutto di tessuto ibrido per la rigenerazione della cartilagine stampando due bioink specializzati, idrogel che contengono le cellule, insieme, per creare una nuova formulazione che fornisce una cellula microambiente amichevole ed integra strutturale. Questo lavoro viene svolto con il sistema integrato di stampa di tessuti e organi, un bioprinter 3D sviluppato dai ricercatori WFIRM. Il sistema deposita sia materiali biodegradabili, plastici per formare la “forma” del tessuto e bioink che contengono le cellule per costruire nuovi tessuti e organi.

“In questo studio, siamo stati in grado di produrre un costrutto ibrido altamente elastico per la rigenerazione fibrocartilaginea avanzata”, ha detto Sang Jin Lee, autore dell’articolo. “I risultati dimostrano che questo costrutto biostampato offre un’alternativa versatile e promettente per la produzione di questo tipo di tessuto”.

Foto di Dr. Manuel González Reyes da Pixabay