Tom Tom GO, la perfetta alternativa all’applicazione Google Maps

Google Maps è sicuramente l'app più utilizzata come navigatore satellitare, ma una valida alternativa è Tom Tom Go, molto efficiente

Con lo sviluppo della tecnologia ovviamente sono migliorate anche le metodologie di navigazione durante un viaggio. Prima, infatti, si utilizzava consultare le varie cartine fisiche, e successivamente comprare appositi navigatori satellitari. Ora su quasi tutti gli smartphone è possibile scaricare specifiche applicazioni per fare ciò, molto precise, comode da usare e ricche di funzionalità. Senza dubbio, la più utilizzata in assoluto è Google Maps, presente sui dispositivi Android. C’è però anche un’altra valida alternativa all’applicazione di Google, ovvero Tom Tom GO, disponibile sia su Android sia su iOS. Scopriamo di più in merito.

Le funzionalità di Tom Tom GO

Tom Tom GO non fa affidamento sulle mappe di Google, motivo per cui al primo accesso verrà richiesto di scaricarle, e ciò occuperà circa 300 MB di memoria interna. Il vantaggio di scaricarle però è che sarà possibile sfruttare l’app anche senza connessione Internet, quindi offline. Dopo aver impostato le informazioni principali, l’app vi proporrà di inizializzare i luoghi preferiti per creare delle scorciatoie di navigazione. Si potrà salvare quindi la propria casa, il proprio luogo di lavoro, la palestra dove si va giornalmente ad allenarsi ecc.

Offre un’esperienza d’utilizzo molto comoda e piacevole, oltre che funzionale. Sarà possibile controllare dove sono situati gli autovelox, anche tramite apposite segnalazioni acustiche emesse dall’app, e dove è possibile fermarsi a fare benzina o prendere scorciatoie. Inoltre, punto forte dell’applicazione è il suo consumo della batteria, non affatto eccessivo nonostante il Gps attivo, circa il 5% in un’ora.

Per concludere, tra le varie applicazioni di navigazione, Tom Tom Go è un’ottima app, comoda da usare e ricca di funzionalità, l’alternativa principale a Google Maps, che regna incontrastata in questo settore.