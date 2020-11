L’applicazione iOS di YouTube si è appena aggiornata per portare in campo il supporto HDR per i nuovi smartphone della mela morsicata, gli iPhone 12. Ebbene sì, da ora in poi, gli utenti possessori dei nuovi melafonini potranno ottenere il massimo dalla nota piattaforma. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Il supporto HDR non è una novità all’interno dell’app YouTube per iOS. In passato, infatti, l’azienda aveva già introdotto il supporto per tutti gli iPhone dotati di questa tecnologia (da X in poi). Per sfruttarla sui vari iPhone 12 è, però, necessario un ulteriore aggiornamento. Questo non si è fatto attendere!

YouTube: supporto HDR finalmente disponibile per iPhone 12

Google si sta dando davvero da fare con YouTube negli ultimi tempi. Dopo aver introdotto cambiamenti sostanziali all’interno dell’app (iOS e Android), ecco che porta in campo anche il supporto HDR per i nuovi melafonini. Basterà selezionare tre puntini in alto a destra nella schermata di visualizzazione video per scegliere l’opzione HDR desiderata.

Ricordiamo che per usufruire del supporto HDR di YouTube sui nuovi iPhone 12 è necessario scaricare l’ultima versione dell’app. Questa, risulta essere già disponibile sull’app store. Se non avete ancora effettuato il download, vi consigliamo di farlo al più presto per sfruttare al massimo le potenzialità dei nuovi melafonini. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: YouTube.com