Amazon è sempre una garanzia. Nelle scorse ore, questo ha deciso di portare in campo una nuova serie di promozioni su una marea di categorie. Ovviamente, non mancano all’appello i prodotti tecnologici. Andiamo a scoprire insieme quelli che sono i pezzi più interessanti in offerta.

Le promo che stiamo per elencarvi sono, come al solito, a tempo limitato, di conseguenza, i prezzi e le disponibilità potrebbero variare da un momento all’altro. Vi consigliamo, se interessati, di approfittarne il prima possibile per non rimanere a mani vuote.

Amazon: promo del giorno!

Samsung Galaxy S10 , smartphone con display Dynamic AMOLED da 6.1 pollici, memoria interna da 128 GB espandibile, memoria RAM da 8 GB, 4G, Dual SIM, sistema operativo Android 9 Pie, versione italiana. Colorazione Prism Black in promo a soli 499,00 euro . – LINK PER L’ACQUISTO

MSI GL65 Leopard 10SFSK-297IT , notebook da gaming con display FHD 144 Hz da 15.6 pollici, NVIDIA RTX 2070 Super 8 GB GDDR6, memoria interna da 512 GB, memoria RAM da 16 GB. In promozione lampo a 1999,99 euro , invece di 2149,00 euro. – LINK PER L'ACQUISTO

Samsung Galaxy tab A7 , tablet con display TFT da 10.4 pollici, memoria interna da 32 Gb espandibile fino a 1 TB, memoria RAM da 3 GB, connettività LTE, sistema operativo Android 10, fotocamera posteriore da 8 MPX. In promo nella colorazione Dark Gray a soli 279,99 euro . – LINK PER L'ACQUISTO

Apple AirPods Pro, auricolari true wireless in-ear con custodia di ricarica wireless, funzione di cancellazione attiva del rumore, performante chip Apple H1, funzione "Ehi Siri", microfoni integrati, autonomia superiore a 24 ore grazie al case di ricarica portatile. Sono in primo a soli 209,99 euro, invece di 279,00 euro. – LINK PER L'ACQUISTO

Ph. credit: Amazon.com