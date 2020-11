Apple Watch sarà presto in grado di combattere, grazie ad un’innovativa app, gli incubi notturni degli utenti. Ebbene sì, appena approvata dalla FDA statunitense, NightWare (così si chiama l’app) offrirà agli utenti la possibilità di godere di sonni tranquilli. Tuttavia, non potrà essere utilizzata da chiunque. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Apple Watch risulta essere sempre più un accessorio di salvaguardia della salute. Dopo le già numerose feature implementate in questo senso da Apple, ecco che arriva, grazie a NightWare, anche l’app che combatte gli incubi. Questa è stata pensata principalmente per coloro che soffrono PTSD (stress post traumatico). Servirà al suo scopo? Scopriamo come funziona.

Apple Watch: ecco come funzione NightWare

La FDA statunitense ha definito NightWare “l’app in grado di ridurre temporaneamente i disturbi del sonno legati agli incubi di soggetti adulti”. Per raggiungere tale scopo, l’applicazione traccia un profilo del sonno della persona, analizzando diversi parametri. Quando questi iniziano a discostarsi da quelli fisiologici, l’app capisce che l’utente sta avendo un incubo e quindi lo sveglia facendo vibrare il dispositivo.

Come già accennato, l’app non può essere utilizzata da chiunque. Per usufruirne, infatti, è necessario una prescrizione medica. La FDA indica NightWare come ausilio utile per coloro che soffrono di PTSD. Viene sconsigliata vivamente, invece, per coloro che soffrono di nottambulismo. L’app non è ancora disponibile al download, tuttavia, si prospetta che lo sarà a breve. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: night-ware.com