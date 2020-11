Cambiamento ambientale, la specie umana ed il processo di microevoluzione

E' stato recentemente trovato un cranio che dimostra come la specie umana è soggetta alla microevoluzione per il cambiamento ambientale

Recentemente è stato trovato un teschio di due milioni di anni che apparteneva a Paranthropus robustus, il nostro antico cugino umano dai denti larghi e dal cervello piccolo. È il primo e meglio conservato esemplare trovato finora della specie, che ha vissuto a fianco e potrebbe aver gareggiato per le risorse con il nostro diretto antenato Homo erectus. E il cranio fornisce le prove più note di un antenato dell’umanità che si evolve per adattarsi al cambiamento ambientale. Un team di ricercatori ha pubblicato maggiori dettagli sulla rivista Nature Ecology & Evolution.

Il cambiamento ambientale e la microevoluzione

Si ritiene che circa due milioni di anni fa quest’area del Sud Africa abbia subito un caotico cambiamento climatico. L’ambiente regionale si è trasformato da condizioni più umide e rigogliose a condizioni più secche e aride. Affinché una specie come P. robustus sopravvivesse su un terreno del genere, probabilmente avrebbe dovuto essere in grado di masticare piante resistenti. Ma l’esemplare trovato nella grotta di Drimolen non sembrava corrispondere a ciò.

Hanno etichettato il cranio con DNH 155 e hanno stabilito che apparteneva a un maschio. Mentre altri teschi erano stati trovati a Drimolen, principalmente femmine, questo maschio era più piccolo dei maschi di P. robustus trovati in una grotta vicina chiamata Swartkrans, che era 200.000 anni più giovane di Drimolen. Alcuni scienziati hanno suggerito che, poiché avevano trovato per lo più maschi di grandi dimensioni a Swartkrans e per lo più femmine piccole a Drimolen, le differenze di taglia potrebbero essere attribuite al dimorfismo sessuale o alle differenze fisiche tra maschi e femmine osservate nelle specie.

Il cambiamento sarebbe stato il risultato della microevoluzione o di un cambiamento evolutivo che si verifica all’interno di una specie. Un tale cambiamento morfologico, hanno detto gli scienziati, era probabilmente il risultato dell’adattamento di P. robustus a quel clima mutevole, con membri della specie che erano in grado di ottenere abbastanza nutrimento da un cambiamento nella loro fornitura di cibo sopravvivendo e trasmettendo i loro tratti alla prole.

Foto by LaTrobe University, Melbourne