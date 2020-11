La scorsa domenica il cielo notturno del New Jersey è stato illuminato da una gigantesca meteora e l’evento è stato immortalato in un video da un gruppo di astrofili che fanno parte di un associazione locale a caccia di questi fenomeni, il Lakewood Scoop.

CAUGHT ON VIDEO: Check out this shooting star/meteor captured on a Lakewood resident’s dashcam moments ago. @NWS_MountHolly @NASA pic.twitter.com/ms01y3Mipr — The Lakewood Scoop (@LakewoodScoop) November 9, 2020

La meteora osservata a Lakewood in un fine settimana particolare

La meteora ha brillato nel cielo della cittadina di Lakewood, nella contea di Ocean, esattamente alle 19:15 ora locale, mentre in Italia erano già le 01:15 di lunedì.

Secondo l’American Meteor Society, questa meteora poteva far parte di una palla di fuoco che si è verificata in un fine settimana in cui era prevista una pioggia di meteore nei cieli di Connecticut, New Jersey e New York.

L’evento è stato largamente osservato da molte persone del luogo. All’ American Meteor Society sono pervenute infatti oltre 280 segnalazioni di avvistamenti dell’evento, come hanno raccontato sul loro sito web.

Eventi comuni ma spesso difficili da osservare

Eventi del genere non sono affatto rari. Palle di fuoco e meteore si gettano a migliaia nella nostra atmosfera ogni giorno. Ma noi non ce ne rendiamo conto poiché la maggior parte di questi eventi si verificano di giorno, oppure sugli oceani, e quindi noi non siamo in grado di avvistarli.

Ma quando illuminano i nostri cieli notturni, abbiamo la possibilità di osservare e godere di straordinari e spettacolari eventi, come quello filmato a Lakewood.

