Da poche ore, sono disponibili su Amazon una serie di nuove offerte. Ovviamente, gli sconti riguardano anche i prodotti tecnologici. In questo articolo, andiamo ad elencarvi tutti quelli più interessanti.

Amazon: prodotti hi-tech tra le offerte del giorno

Aukey, cuffie Bluetooth 5 senza fili , bassi potenziati, custodia di ricarica portatile, autonomia fino a 25 ore, microfoni integrati, resistenti al sudore, controlli touch, ampia compatibilità. In promozione a soli 20,64 euro , invece di 29,99 euro. – LINK PER L’ACQUISTO

, bassi potenziati, custodia di ricarica portatile, autonomia fino a 25 ore, microfoni integrati, resistenti al sudore, controlli touch, ampia compatibilità. In promozione a soli , invece di 29,99 euro. – YAMAY, smartwatch con funzione di activity tracker , impermeabile con certificazione IP68, 9 modalità sportive, schermo luminoso, notifiche dallo smartphone, ampia compatibilità. In promozione a soli 29,99 euro , invece di 39,99 euro. – LINK PER L’ACQUISTO

, impermeabile con certificazione IP68, 9 modalità sportive, schermo luminoso, notifiche dallo smartphone, ampia compatibilità. In promozione a soli , invece di 39,99 euro. – Zspeed, Sylus Pen di terza generazione , design su misura per iPad, alta precisione, ricarica magnetica, compatibile solo con le ultime generazioni di iPad (dettagli al link). In promozione lampo a soli 21.07 euro , invece di 29,99 euro. – LINK PER L’ACQUISTO

, design su misura per iPad, alta precisione, ricarica magnetica, compatibile solo con le ultime generazioni di iPad (dettagli al link). In promozione lampo a soli , invece di 29,99 euro. – ZOETOUCH, bilancia pesapersone smart, 14 misurazioni fondamentali, app dedicata per dispositivi iOS e Android, possibilità di creare profili personalizzati. In offerta a soli 15,90 euro, invece di 24,99 euro. – LINK PER L’ACQUISTO

