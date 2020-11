Dynamics, una società di Cheswick in Pennsylvania, nota per la microelettronica flessibile e la tecnologia ultravioletta ha iniziato a commercializzare il suo primo prodotto al dettaglio, un purificatore d’aria per ambienti progettato per uccidere il Covid-19. Il purificatore d’aria inattiva il virus che causa il Covid-19 mentre l’aria viene aspirata attraverso il dispositivo.

Covid-19 è una malattia altamente contagiosa che può essere trasmessa attraverso minuscole goccioline nell’aria. Il purificatore, che aspira l’aria attraverso il dispositivo a velocità fino a 300 litri al minuto, utilizza radiazioni ultraviolette di tipo C per uccidere rapidamente il virus disperso nell’aria. Il dispositivo è disponibile per i consumatori a un prezzo base di $ 3.450 dal sito web dell’azienda.

L’arma definitiva contro il Covid-19

“Questa è la tecnologia della Western Pennsylvania-Carnegie Mellon University”, ha affermato Jeff Mullen, fondatore e CEO di Dynamics. “Questo è un nuovo spazio per noi.” Il signor Mullen, 42 anni e residente a Shaler, è un laureato in CMU che ha fondato Dynamics nel 2007. L’azienda, che impiega più di 50 persone, ha sviluppato una tecnologia microelettronica flessibile che viene utilizzata nelle carte di credito, nei telefoni cellulari e in altri applicazioni.

Il purificatore d’aria, chiamato Nanowave Air, è stato progettato per essere utilizzato negli studi dentistici e medici, nonché in strutture di assistenza a lungo termine, ascensori e uffici. I motori all’interno del dispositivo possono spingere l’aria a più di 10 piedi di distanza, consentendo a un dispositivo, ad esempio, di elaborare la quantità di aria in una stanza tipica in circa 75 minuti.

