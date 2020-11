Noci, il consumo costante porta a modifiche del DNA dello sperma

Molti fattori ambientali e di stile di vita sono stati implicati nel declino della qualità dello sperma. Alcune specifiche situazioni del proprio regime alimentare possono favorire ciò. Inoltre, diversi studi hanno riportato una stretta associazione tra l’alterazione di specifiche firme di metilazione del DNA dello sperma e la qualità dello sperma stesso. Ma non è sempre così, come dimostra la scoperta degli effetti benefici di un consumo costante di noci ed altra frutta secca. Scopriamo di più in merito.

Le noci e la qualità dello sperma

I ricercatori dell’Universitat Rovira i Virgili e dell‘Università dello Utah hanno valutato per la prima volta l’effetto di un consumo a breve/medio termine di una miscela di frutta a guscio (mandorle, nocciole e noci) sui modelli di metilazione del DNA spermatico in individui sani che seguono una dieta in stile occidentale. La ricerca ha rivelato che l’inclusione di un mix di noci per 14 settimane ha migliorato significativamente il numero di spermatozoi, la vitalità, la motilità e la morfologia.

Lo studio è stato condotto su 72 giovani partecipanti sani, non fumatori. I ricercatori hanno osservato che la metilazione di 36 regioni genomiche era significativamente diversa tra l’inizio e la fine dello studio solo nel gruppo che consumava noci, ed il 97,2% delle regioni mostrava ipermetilazione. Secondo i ricercatori, questi risultati forniscono la prima prova che l’aggiunta di noci a una dieta regolare in stile occidentale influisce sulla metilazione del DNA dello sperma in regioni specifiche.

Albert Salas-Huetos, l’autore principale dell’articolo, afferma che “Questo lavoro dimostra che ci sono alcune regioni sensibili dell’epigenoma dello sperma che rispondono alla dieta e che possono provocare cambiamenti nello sperma e nella sua capacità di fecondare”. I ricercatori sottolineano inoltre che i potenziali benefici per la salute dei risultati giustificano ulteriori studi per verificare i risultati trovati in altre popolazioni.

