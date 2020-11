PosteMobile torna a far parlare di sé grazie al ritorno di una delle sue tariffe più gettonate. Stiamo parlando, ovviamente, della conosciuta Creami WOW Weekend 30 GB. La promo super conveniente dell’azienda può essere nuovamente attivata per un periodo limitato. Scopriamo tutti i dettagli a riguardo.

PosteMobile è un operatore virtuale che si appoggia alla rete WINDTRE. Questo è senza dubbio uno dei più competitivi presenti sul mercato. La promo Creami WOW Weekend 30 GB ne è la prova. Ecco cosa comprende e come attivarla.

PosteMobile Creami WOW Weekend 30 GB: cosa comprende

Creami WOW Weekend 30 GB comprende minuti illimitati verso tutti, messaggi illimitati verso tutti e ben 30 GB di traffico dati in 4G fino a 300 mbps. Il costo mensile da sostenere è di soli 4,99 euro. Sono compresi nel prezzo, tutti i servizi importanti come hotspot, Ti cerco e Richiama ora. La promozione può essere attivata solo da coloro che richiedono una nuova numerazione o che mantengono il proprio numero passando da un altro operatore telefonico.

L’attivazione di Creami WOW Weekend 30 GB può essere richiesta solo tramite il sito ufficiale postemobile.it. É previsto un costo di 20 euro per l’attivazione della SIM con 10 euro di traffico telefonico incluso. La promozione risulta essere a tempo super limitato. Il termine ultimo per attivarla, infatti, è domenica 15 novembre 2020. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: postemobile.it