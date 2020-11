In questo momento storico, l’unica fonte di guadagno per diverse aziende, nazionali e internazionali, è la vendita online e tutti coloro che non sono presenti in questo universo digitale potrebbero addirittura rimanere indietro. Gli utenti di Internet si dimostrano più attiva che mai nel digitale, mentre l’e-commerce accelera a causa della pandemia di COVID-19, diventando uno strumento utile per sfruttare la crescita e l’internazionalizzazione delle aziende nazionali.

Questa crescita va di pari passo con gli investimenti e, tenendo conto della reazione espansiva del commercio online di fronte alla pandemia, le aziende dovranno sfruttare al meglio le nuove opportunità che si presenteranno.

E di e-commerce e strategie di marketing si parlerà in occasione del Web Marketing Festival che, quest’anno particolare segnato dal Covid-19, vestirà una forma ibrida tra eventi in presenza e online nei giorni 19-20-21 novembre. La sala E-commerce e Retail, dunque, è una delle sale tematiche dedicate a questo argomento, in quest’ultimo periodo, sempre più richiesto e generoso di approfondimenti.

Le statistiche non mentono!

La spesa per la pubblicità associata al commercio online è un riflesso dell’aumento degli acquisti online in diversi Paesi: si stima che i consumatori spenderanno quasi diversi miliardi di euro online, solo quest’anno, come conseguenza diretta della pandemia.

Per quanto riguarda lo shopping online, le stime indicano un ulteriore aumento di valori rispetto agli annia precedenti. Le aziende, quindi, scommettono sempre più sul valore aggiunto dell’e-commerce e devono creare campagne attraenti che attirino il loro pubblico e devono anche implementare una strategia di marketing digitale integrata, utilizzando i dati per generare e conservare la conoscenza della loro base di clienti online, sia potenziali che attuali. Sarà così possibile creare campagne totalmente mirate a loro, con le migliori offerte.

L’e-commerce è diventato una certezza, a tutti i livelli di business e di consumatori. Gli utenti normalmente osservano e analizzano i momenti di crisi come momenti di perdita, tuttavia, anche in questi periodi, si generano opportunità di crescita e trasformazione. È una nuova realtà per tutti, ma è una realtà che porta molti vantaggi e benefici per le aziende nel digitale.

Coinvolgendoti in questo universo, crei una panoplia di opportunità che fungeranno da catapulta per gli obiettivi della tua azienda. Ecco perchè il Web Marketing Festival, da sempre attento alle tematiche più attuali, anche quest’anno dedica un vasto ventaglio di appuntamenti da seguire per approfondire – se non intraprendere – il tema dell’e-commerce e delle strategie di marketing più vincenti.

Se interessati a dare uno sguardo al programma formativo del WMF, potete trovare tutto ciò che occorre direttamente qui.