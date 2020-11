WhatsApp sta lavorando per rendere gli acquisti all’interno dell’app un po’ più semplici. La compagnia sta infatti integrando un pulsante per lo shopping che porterà gli utenti ad un elenco di prodotti e servizi di un’azienda. Il pulsante, che secondo WhatsApp sarà disponibile in tutto il mondo, è simile all’icona di un negozio. Se un’azienda ha impostato un catalogo prodotti, possiamo toccare il pulsante per visualizzarlo. Saremo quindi in grado di chattare con l’azienda se qualcosa attira la nostra attenzione.

Acquistare su WhatsApp con la semplice pressione di un pulsante

Il pulsante si troverà dove era situato quello di chiamata vocale: un singolo pulsante di chiamata avrà invece opzioni sia per le chiamate vocali che per le videochiamate. Curiosamente, non esiste ancora un flusso di checkout formale. Il video che trovate qui sopra mostra la funzione in azione e l’opzione per messaggiare con l’azienda, tuttavia non c’è traccia di un pulsante per acquistare i prodotti o per aggiungerli al carrello.

WhatsApp ha recentemente pubblicato un altro video che mostra la sua visione di “quanto pensiamo dovrebbe essere facile inviare messaggi a un’azienda”. Nel filmato viene mostrato invece un’opzione “aggiungi al carrello”. Il pulsante è solo il primo passo verso un’esperienza di acquisto più solida su WhatsApp, anche se ancora non sappiamo quando il servizio amplierà tale funzionalità.

Ph. Credit: WhatsApp